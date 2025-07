Internacionales

Accidente de Air India: qué avances hay del caso y por qué las empresas no se pronuncian

Air India y el fabricante de aviones Boeing evitaron este sábado pronunciarse sobre los hallazgos del informe preliminar del accidente del vuelo AI171, que se estrelló hace un mes causando 260 muertos, y que señala el apagado de los interruptores de combustible y una advertencia de seguridad emitida en 2018.

El informe sobre el siniestro del vuelo, que cubría la ruta entre Ahmedabad (oeste de la India) y Londres y en el que murieron 241 personas a bordo y 19 en tierra, confirma que los motores del Boeing 787 se apagaron segundos después del despegue al accionarse los interruptores de combustible.

En su primera reacción pública al documento, Air India se limitó a confirmar su recepción y a expresar su cooperación con las autoridades. “Dada la naturaleza activa de la investigación, no podemos comentar sobre detalles específicos y remitimos todas esas consultas a la AAIB”, señaló la compañía en un breve comunicado.

El documento revela que la aerolínea había sido notificada en 2018 de un boletín de seguridad de la Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA) que advertía sobre un posible defecto en el mecanismo de bloqueo de los interruptores de combustible.

Según el informe, que es preliminar y no establece conclusiones definitivas sobre la causa del accidente, Air India consideró que el boletín era “consultivo y no obligatorio”, por lo que no llevó a cabo las inspecciones sugeridas en la aeronave siniestrada.

Por su parte, el fabricante estadounidense Boeing emitió un comunicado igualmente cauto y sin detalles.

“Nuestros pensamientos permanecen con los seres queridos de los pasajeros y la tripulación del vuelo AI171, así como con todos los afectados en tierra en Ahmedabad. Continuamos apoyando la investigación y a nuestro cliente”, señaló el gigante aeroespacial, que tampoco hizo referencia al boletín de seguridad de 2018.

Se espera que el informe final, que podría determinar responsabilidades, se publique en el plazo de un año.

El accidente ha puesto el foco sobre el historial del Boeing 787 Dreamliner, un modelo tecnológicamente avanzado pero que ha enfrentado serios cuestionamientos desde su lanzamiento.

EFE