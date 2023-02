Accidente de 8 de Octubre: uno de los ómnibus pasó con luz roja, según cámaras de Interior

Judiciales

La Fiscalía sigue investigando el accidente entre dos ómnibus —uno de Cutcsa y otro de Coetc— que sucedió en 8 de Octubre y Gobernador Viana. La causa quedó a cargo de la dependencia de 14º Turno, que tiene como titular a Ana Vallverdú.

De acuerdo a lo que se ha podido avanzar hasta ahora, el vehículo de la empresa Cutcsa circulaba por Gobernador Viana con el semáforo en verde, habilitado para su cruce. En ese momento es cuando el ómnibus de Coetc lo embiste, al pasar en luz roja por 8 de Octubre rumbo al Centro de Montevideo.

Fuentes de la investigación aseguraron a Montevideo Portal que esta situación fue confirmada con las cámaras de videovigilancia de la zona. Producto del choque, el ómnibus de Coetc impactó contra la pared de un local comercial.

Ambos conductores estaban usando el cinturón de seguridad, lo que permitió que no perdieran el control. En cuanto a los pasajeros, en principio había 20 heridos y siete de gravedad, pero actualmente quedan tres internados y ninguno corre riesgo de vida.

Cutcsa, por su parte, revisó las cámaras internas del vehículo y pudo determinar que no hubo un agravante del chofer, por lo que se decidió no aplicar ninguna sanción. Asimismo, a la hora de la revisión mecánica no se encontró ningún desperfecto.

