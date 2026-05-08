Académica de Udelar se descubrió una enfermedad rara: piden colaboración para operación
Ana padece bronquitis plástica —es el primer caso en el país— y debe costear un tratamiento de US$ 18 mil, que se realiza en Buenos Aires.
Generando audio…
08.05.2026 16:44
Ana, una referente académica de la Universidad de la República, descubrió que padece una enfermedad rara: la bronquitis plástica. Para poder tratarla, la bióloga necesita someterse a una operación que tiene un valor de US$ 18.000 y se realiza en Buenos Aires.
Se trata del primer caso de bronquitis plástica detectado en el país, una enfermedad rara en la que la linfa filtra a sus pulmones y crea “moldes” que bloquean el paso del aire.
Los allegados de Ana lanzaron una campaña de recaudación de fondos para poder financiar el costoso tratamiento en el vecino país.
Vías de donación:
Cuenta del Banco República
En dólares: 000414338-0001
En pesos: 000414338-0004
A través de Paypal, en este link.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]