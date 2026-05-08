Académica de Udelar se descubrió una enfermedad rara: piden colaboración para operación

Ana, una referente académica de la Universidad de la República, descubrió que padece una enfermedad rara: la bronquitis plástica. Para poder tratarla, la bióloga necesita someterse a una operación que tiene un valor de US$ 18.000 y se realiza en Buenos Aires.

Se trata del primer caso de bronquitis plástica detectado en el país, una enfermedad rara en la que la linfa filtra a sus pulmones y crea “moldes” que bloquean el paso del aire.

Los allegados de Ana lanzaron una campaña de recaudación de fondos para poder financiar el costoso tratamiento en el vecino país.

Vías de donación:

Cuenta del Banco República

En dólares: 000414338-0001

En pesos: 000414338-0004

A través de Paypal, en este link.