Academia de Medicina: argumento de académico contra Radi “descalifica a quien lo expresa”

La Academia Nacional de Medicina emitió un comunicado este lunes en apoyo al científico y doctor en medicina médico Rafael Radi, quien fue uno de los tres coordinadores y el vocero más notorio del Grupo Asesor Honorario Científico (GACH) durante la pandemia.

“La Academia Nacional de Medicina ha cooperado desde el primer momento para resolver la grave situación que significa la pandemia por coronavirus.

En ese sentido contó con el esfuerzo de cada uno de sus miembros y en especial con el académico Rafael Radi, quien nos honra con su trayectoria de hombre de ciencia, su admirable contracción al trabajo de coordinación del GAHC y su constante disposición a servir al país”, expresó en el documento el Comité Ejecutivo.

Tras la renuncia por parte del profesor universitario Aldo Mazzuccheli a ser parte del tribunal del Premio a la Labor Intelectual del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) por la candidatura de Radi, la Academia de Medicina expresó que “los argumentos expuestos en la carta de renuncia de uno de los miembros del tribunal y su lamentable publicidad solo descalifican a quien los expresa”.

Mazzuccheli, que es PhD en Letras por la Universidad de Stanford y negador de la pandemia, escribió en su carta de renuncia a ser jurado del premio que a su parecer la labor de Radi “de asesoramiento durante el año 2020-21 como miembro principal del GACH” no trajo “otra cosa que graves problemas sociales y sanitarios para la población”.

Por su parte, desde la Academia se manifestó que “se sabe del dolor de las pérdidas que Uruguay ha tenido por la pandemia”, pero “las vidas que en Uruguay se han salvado por la contribución de los científicos con el

desarrollo de test, el abordaje preventivo constante, los servicios de salud y el éxito de la estrategia vacunar, no pueden ser ignoradas”.

Comunicado de la Academia Nacional de Medicina en apoyo a Rafael Radi. pic.twitter.com/exGRPZXjmO — Leonardo Haberkorn (@leohaberkorn) October 18, 2021

En la carta escrita Mazzucchelli, que es profesor titular grado 5 del departamento de Literaturas Uruguaya y Latinoamericana, pidió que no se asocie su nombre a la premiación.

“Por la presente, hago pública mi renuncia a formar parte del jurado del Gran Premio a la Labor Intelectual. Solicito se me retire de la nómina y no se asocie mi nombre a esta premiación. Es motivo de mi renuncia la postulación de Rafael Radi. No considero que su labor de asesoramiento durante el año 2020-21 como miembro principal del GACH haya traído otra cosa que graves problemas sociales y sanitarios para la población y de ninguna manera puedo participar de un premio donde su figura sea considerada”, escribió el académico.

