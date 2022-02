Abracinskas y los emplazados por violación: “Toda esta hoguera pública los ha perjudicado”

Locales

La abogada y periodista Diana Abracinskas se refirió este jueves al caso de violación que ocurrió en el barrio Cordón. En primer lugar, dijo que esta situación “interpela” a periodistas y abogados porque hay una “colisión de derechos”, que es el de las mujeres, la libertad de prensa y el derecho de los presuntos abusadores.

“Hay muchos derechos que coliden. Hay que ver por qué le damos prioridad a uno y tratamos de que los otros queden en un bolsillo trasero”, indicó la abogada. Con respecto al periodista que publicó los audios sin el consentimiento de la víctima y accedió a la pericia forense, Abracinskas indicó que “son dos cosas distintas”. “Los audios sí son audios íntimos que, suponemos, fueron filmados con el consentimiento de la denunciante. Hay un montón de artículos que tiene que ver con la libertad de prensa y que tienen que ver, por ejemplo, el 28, con el ejercicio de la profesión. Un periodista puede realizar una investigación, puede poner un video, el problema está en si esto está prohibido por la ley”, señaló en declaraciones a Radio Universal

“Acá aparece la ley de género con su artículo 92, que es el que citan en la denuncia, que refiere a quien difunda imágenes o exhiba a terceros grabaciones con contenido intimo sexual sin autorización de la involucrada. Acá es cuando surge el otro punto: ¿quién es la otra involucrada? ¿Alguien conoce la identidad de la involucrada? O es una denunciante que se ve envuelta en un caso mediático, que seguramente para ella es super doloroso y revictimizante, así como también lo es también para los chicos, en el caso de que sean inocentes. Toda esta hoguera pública los ha perjudicado a ellos y a sus familias porque hasta ahora estamos hablando de una denunciante que en el Código puede revertir la calidad de víctima, pero víctima como quien ejerce la acción penal, no víctima porque se da por hecho que por denunciar efectivamente tuvo lesionados sus bienes jurídicos”, agregó.

En tanto, explicó que hay “matices” por parte de los comunicadores que confunden y son los que terminan dilucidando esta situación. “Si vos me preguntas si es delito o no es delito, yo no te lo puedo responder. Yo podría darte argumentos en defensa o en contra de lo que hizo el periodista”, expresó.

Consultada sobre si hay “cuestiones interpretativas”, Abracinskas respondió afirmativamente y argumentó que importa con “qué objetivo lo hizo” (la publicación de los audios). Posteriormente, Abracinskas pidió “no olvidar” que por parte de la Fiscalía “fueron los primeros que salieron a hablar de las pericias, diciendo que se había afirmado que había violación”, algo que consideró que “no es cierto”. No obstante, la información primaria sobre el informe médico que realizaron en la Asociación Española a la mujer fue brindada por fuentes del Ministerio del Interior y no de la Fiscalía.

Sin embargo, posteriormente, la abogada explicó que la pericia forense “nunca dice si hay violación o no” ya que eso lo determina un juez. “La pericia forense lo que da son los datos de si existen lesiones o no, que pueden reflejar que sí existió una violación o que pueden dar indicios de la que denuncia es real”, concluyó.

“En las pericias no se afirma que hay violación porque no hay lesiones y para los que estamos en esto sabemos que una relación no consentida en general deja rastros de pequeñas lesiones porque no hay lubricación en la zona vaginal y el recto se contrae cuando no hay excitación, cuando no hay consentimiento, cuando no hay voluntad de mantener el acto sexual”, indicó.

“Entonces, desde alguien que es funcionario público, que tiene la obligación de no revictimizar, de mantener un deber de imparcialidad, sale a dar una información que no es cierta y que sí es reservada, ¿por qué nadie está cuestionando que desde la Fiscalía se haga eso? ¿por qué estamos cuestionando al periodista? Porque está hablando de una mujer”, se preguntó.

Finalmente, Abracinskas consideró que “no se está siendo justo” y pidió, en caso de dar la discusión, darla “en todos los sentidos”: “¿Está bien lo que hizo el periodista? Puede que sí, puede que no, veremos lo que dice la Justicia. ¿está bien que un fiscal salga a dar datos reservados y todavía acomode la verdad de esos datos reservados? Yo creo que no”, opinó.