Judiciales

Abracinskas sobre Op. Océano: “Parece que a algunos les molesta que no todos fueran hdp”

La abogada Daiana Abracinskas, defensora de uno de los acusados en la denominada Operación Océano, fue entrevistada en el programa Haceos lo que podemos, emitido por 970 Universal.

Durante el reportaje, la profesional insistió en algunos argumentos que ya expresara en reportajes anteriores, especialmente en el concepto de que no hubo una “operación” coordinada por los acusados. Por el contrario, señaló que el inexistente vínculo entre esas personas surgió del contenido del celular de una de las presuntas víctimas, que tenía agendadas a “infinitas personas” mayores de edad.

“Se hablaba de una red de explotación de menores, pero no era sí. Se metió en la misma bolsa a adultos que a sabiendas se citaban con menores y a otros que no sabían lo que estaba pasando.”.

En el reportaje -que puede escucharse al pie de esta nota- ofreció detalles de cómo se producían los vínculos entre las presuntas víctimas y los imputados, y habló sobre el funcionamiento de las páginas web para adultos donde algunas de las menores lograban colocar anuncios, a pesar de que las normas no lo permitían.

Durante la entrevista se le pregunto sobre el papel del periodista Antonio Ladra, que ha investigado el caso y que días atrás publicó en Twitter los nombres y apellidos de los imputados, junto a detalles de lo que -según las acusaciones- hacían con las menores.

“Hace mucho tiempo decidí dejar de leer a Antonio Ladra porque me parece muy poco ético lo que hace”, y consideró que, ”entiende muy poco de cómo funciona” la Justicia, y “se preocupa por las presuntas víctimas, que en el caso de mi cliente no la hay, porque va a ser sobrseído, y no por ls hijas o esposas de los que nombra” .

Para la abogada, muchos de los acusados “fueron inducidos a error, mal que le pese a este periodista. Quisieron hacer una megacausa y la megacausa no salió” gracias a que “aparecieron fiscales que acomodaron una causa que era un revoltijo de situaciones, y hay gente que pudo respirar después de dos años de clavario.

“Hay gente a la que parece que le molesta que no fueran todos unos hdp que querían acostarse con menores, sino personas que fueron inducidas error”, afirmó.