Abogado niega mala praxis en caso de paciente que quedó vegetativo tras operación

Judiciales

El abogado Rodrigo Rey, defensor de la anestesista que participó en mayo de 2022 de la operación en una mutualista en Fray Bentos de Osvaldo Cardoso, de 61 años, quien tras una intervención de vesícula quedó en estado vegetativo, contestó a la familia de la víctima (de origen argentino), quienes denunciaron una presunta “mala praxis”.

El caso está a cargo de la fiscal Guillermina Chouy, quien comenzó la etapa de indagatorias preliminares para luego decidir si formalizar o archivar la causa.

De acuerdo con el relato de la esposa de la víctima, Ana Adur, luego de horas de someter a Cardoso a una cirugía laparoscópica sencilla, los médicos le informaron que tuvieron “un inconveniente”.

“Yo los miré sorprendida y me contestaron: ‘Sí, él hizo una arritmia. Terminó en un paro y no lo pudimos sacar del paro. Él va a quedar con un daño cerebral, no te sabemos decir de qué magnitud. Tenemos que esperar’”, añadió Adur, y sostuvo que desde la mutualista nunca le dijeron por qué le ocurrió esto.

Al final, el hombre fue trasladado a una clínica especializada en Entre Ríos, en donde le confirmaron que quedó ciego, que escucha pero no comprende, y quedó en estado vegetal con alimentación por medio de un botón gástrico.

“Al parecer, la médica que lo anestesió no era anestesista, solo médica generalista; no estaba habilitada para hacer lo que hizo. Y, tras una investigación, se conoció que el Ministerio de Salud uruguayo desconocía todo lo ocurrido”, manifestó la mujer días atrás.

Sin embargo, el abogado Rey refutó lo dicho por la mujer.

“Lo que sostenemos como defensa, al igual que el informe del ITF [Instituto Técnico Forense], es que hay dos grandes hipótesis. Una de las hipótesis es que el proceso natural de la operación, a partir de causas que todavía tienen que ser investigadas, derivó en ese resultado, pero nada tiene que ver con la intervención de ningún profesional de ese quirófano. Naturalmente tampoco del anestesista”, apuntó en diálogo con Montevideo Portal.

En cuanto a la referencia a que era una “falsa anestesista”, el defensor planteó que eso es “absolutamente falso”.

“Ella cuenta con la especialización académica, terminó el nivel de certificación universitaria que te permite tener un certificado de idoneidad, que es la forma como ejercen el 75% de los anestesiólogos contratados por ASSE en el interior del país. Por más que no esté culminada la especialización, como terminaste el segundo año de la residencia, te permiten ejercer como anestesista”, indicó.

“De hecho, es una persona que tiene 30.000 operaciones en su haber. Y las 30.000 fueron satisfactorias, Es un Estadio Campeón del Siglo de operaciones satisfactorias, que nunca terminaron con un resultado similar”, amplió.

En esta línea agregó que, “en todo caso”, “habría que preguntarse cómo ASSE contrataría a alguien que no tenga un certificado de idoneidad. Bueno, la contrató porque sí tiene el certificado de idoneidad. Eso no es opinable”.

“No hay ninguna irregularidad en el título y que tampoco hubo ninguna irregularidad durante el proceso clínico”, expresó.

Sobre esto último, dijo que desde la defensa rechazan todas las “hipotéticas irregularidades que se aducen”.

“Aún si nosotros las aceptáramos, nada tienen que ver con el resultado. Es decir, aún si nosotros dijéramos: ‘Sí, mirá, en algún momento de la operación tuvo que atender una llamada de emergencia’, que también lo controvertimos, Eso lo tienen completamente habilitado y nada tiene que ver con el resultado, porque eso se produce tiempo después: minutos después”, manifestó.

“Eso es justamente lo que estamos tratando de esclarecer y fuimos a declarar para aportar esa información”, planteó.

Así, Rey adelantó que se prepara “una pericia de parte, realizada por un especialista en cardiología que ofrece una versión alternativa de por qué se produjo el paro cardíaco”.

El abogado se mostró confiado de las pruebas y expresó que su defendida espera “que la decisión sea en favor del archivo”.

“Si es en favor de la formalización esclarecemos estos juicios. Lo importante es que estamos colaborando, digo, nunca nos escondimos, estuvimos todo este tiempo esperando poder dar nuestra versión, porque esto sucedió en el 2022”, concluyó.