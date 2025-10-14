Abogado del “Pelón” busca reducir su pena: “No es un asesino serial como Pablo Goncálvez”

Judiciales

Bruno Terra, el abogado de José Carlos Machado, mejor conocido como “el Pelón”, habló luego de que se conociera que el fiscal de Ciudad de la Costa Fernando Valerio pedirá un total de 45 años de cárcel para el hombre acusado de varios crímenes.

Valerio solicitará 30 años de penitenciaría, más 15 años por medidas de seguridad eliminativas, que en Uruguay están dispuestas para delincuentes peligrosos.

Ante esto, Terra afirmó que con su defendido van a intentar ir a un proceso simplificado a través del que “el Pelón” admitirá su responsabilidad en todos los delitos que se le imputan: dos rapiñas y cuatro homicidios, y, de este modo, se da un “mini juicio” que dura “uno o dos” días hasta el fallo del juez.

“En un juicio perderíamos porque no tengo chances y no me voy a arriesgar a ir a perder”, explicó el defensor en diálogo con Montevideo Portal y agregó que su defendido sigue su recomendación de no ir a un juicio largo, que puede llevar años.

Terra buscará que a Machado lo “condenen a la pena máxima”, pero que le “saquen las medidas de seguridad eliminativas”, es decir, que lo condenen solo a 30 años.

“Eso sería lo razonable. O sea, yo negocio con Fiscalía. Le digo: ‘Mirá, te ahorro tiempo, te ahorro las 60 audiencias por las que hay que pasar, porque yo confieso todo, no me voy a oponer a nada. Pero, a cambio, vos regalame un poco de pena”, razonó el defensor que ya le hizo el planteo al fiscal Valerio, aunque no ha tenido respuesta “todavía”.

“Si nos fuéramos a juicio, tenemos que pasar por lo menos por 60 audiencias: es inhumano, antieconómico y anti todo”, valoró.

De acuerdo con el abogado su defendido está “arrepentido”. Asimismo, afirmó que no lo considera un “delincuente peligroso” porque su defendido “no es un asesino serial como Pablo Goncálvez, que sabemos que mató a cuatro gurisas y sabemos lo que hizo: él no es así”.

“Sí, pobre gurisita la enferma, es una desgracia”, acotó con respecto al asesinato en Playa Verde de Thalia Tuvi, la enfermera de 26 años, ocurrido el 12 de setiembre de este año.

Hoy “el Pelón” está en prisión preventiva en la Unidad 25 de máxima seguridad. “Obviamente que la está pasando mal, está solo en una celda, aislado del mundo. La ansiedad de estar solo es matadora”, afirmó.

Terra espera poder llegar a juicio “cuanto antes”.

