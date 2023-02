Abogado del Betito Suárez dijo que Heber usa su camioneta como “un trofeo de guerra”

Judiciales

Luego de la liberación de Luis Alberto Betito Suárez por buena conducta, ocurrida este miércoles, su abogado, Sebastián Puppo, fue entrevistado por Subrayado (Canal 10) y afirmó que su cliente cumplía con las condiciones para la reducción de pena por que hace tiempo que “venía trabajando y estudiando”.

“Cuando le hicieron la evaluación para la libertad, manifestó que iba a trabajar en un comercio, un minimercado que tiene”, comentó el abogado.

Puppo fue consultado además por la situación de la camioneta utilizada por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que había sido incautada en el operativo de detención de Suárez y que era de su propiedad.

“Yo generé buen vínculo con él, más allá de la relación cliente-abogado, pero nunca quise tocar el tema de Heber. Lo que si, fue un ninguneo hacia él. Como se denomina, un trofeo de guerra. No daba, porque aparte la ley de estupefacientes permite que se vaya a remate el vehículo, o sea, los objetos producto del ilícito, y con ese dinero destinarlo a rehabilitación de drogas”, afirmó.

“Me parece que no da, es un ninguneo. O sea, si bien se permite, hay mecanismos que lo permiten, no es usual. Del punto de vista ético me parece que no da”, expresó y agregó: “Es mostrar un trofeo de guerra; el Ministerio del Interior tiene dinero como para poder comprarle una camioneta a Heber, ¿no?”.

La condena fue dictada el pasado 21 de mayo de 2021, cuando se lo condenó a dos años y cuatro meses de prisión por tráfico ilícito de droga, en la modalidad de comercialización.

A esta condena se llegó tras un acuerdo con la fiscal Mónica Ferrero. Suárez fue detenido el 12 de febrero del mismo año, luego de que la Brigada Antidrogas le allanara la casa, según recordó Subrayado.