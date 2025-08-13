Abogado de policía de Toledo: “No hay que recibir un disparo en la cabeza para defenderte”

Judiciales

Rodrigo Rey, abogado del policía simpatizante de Peñarol que disparó y mató a dos hinchas de Nacional que intentaron robar con otros una bandera mientras festejaban por el triunfo manya en el clásico en su casa de Toledo (Canelones) el pasado sábado 9 de agosto, enfatizó en el accionar acorde a la ley del efectivo de 24 años.

Si bien en principio el funcionario del Ministerio del Interior fue detenido, el fiscal del caso Juan Álvez solicitó que permanezca en libertad, aunque está a la disposición de la investigación en caso de ser requerido.

Rey, defensor del policía junto con su par Marcelo Frioni, dijo que el hombre, que se encontraba de civil en un asado en la casa de un amigo en el momento de los hechos, actuó “no solo en legítima defensa, también en cumplimiento de la ley”.

“En alguna medida, al haber niños y al haber arribado estos agresores de una forma explícitamente violenta —véase en varias motos, con los rostros tapados, exhibiendo armas de fuego—, lo que hizo mi cliente fue preservar la integridad física del niño y la niña que también estaba dentro de la casa. O sea, el primer acto de defensa es por los niños, ni siquiera es por él”, indicó en diálogo con Montevideo Portal.

Previamente, el abogado defensor de los atacantes, Pablo Casás, afirmó que no existe registro de que haya habido disparos previos a que el policía utilizara su arma de reglamento y lanzara 15 tiros a quienes irrumpieron en la casa de la localidad canaria.

A esto Rey contestó que “para que haya una agresión ilegítima previa no se requiere que exista un disparo, si no, no funcionaría la legítima defensa”: “Eso es completamente intuitivo y ni la doctrina ni la jurisprudencia exigen que tengas que escuchar una detonación para poder defenderte”.

“La ley no te obliga a recibir un disparo en la cabeza para poder empezar a defenderte. Vos te podés empezar a defender cuando se configura la agresión ilegítima previa que no necesariamente implica que se produzca un disparo”, enfatizó y completó: “O sea, la sola exhibición de las armas en este contexto de invasión a personas que se encontraban pacíficamente comiendo un asado, sobradamente configura legítima defensa”.

En cuanto a la cantidad de disparos ejecutados, afirmó que este no es un “parámetro para medir la necesidad racional”, tampoco lo es, a criterio del penalista, que hayan muerto dos personas. Esto último “porque la legítima defensa es una causal de antijuridicidad del delito de homicidio. O sea, puede no haber delito de homicidio y que se produzca una muerte.

“Mi cliente nunca tuvo dolo de dar muerte porque se estaba comiendo un asado. Lo que hizo es reaccionar ante un cuadro de conductas agresivas muy claro y pautado por el uso de arma de fuego. Él repele con un arma de fuego porque hay armas de fuego del otro lado y eso ya fue acreditado este del otro lado”.

El jurista planteó que se trató de “un ataque que tiene cierto grado de concierto y organización”, si bien admitió que desconoce la “profundidad de la planificación”.

Entonces Rey destacó la celeridad de las condenas en el marco de la investigación, que está a cargo del fiscal Juan Álvez.

“La Fiscalía está trabajando seriamente, con consistencia, y ha logrado resultados procesales en tiempo récord, lo que quiere decir que la evidencia que tenía para acreditar en este caso y sostener las acusaciones en un proceso abreviado de algunos de los agresores era contundente”, expresó el abogado, quien prefirió no hablar de hinchas de uno y otro cuadro sino de agresores y agredidos.

Asimismo, puso sobre la mesa la relevancia de que ya haya condenas por el caso y que la investigación haya empezado “por identificar las responsabilidades de los agresores”. “Quien se está comiendo un asado en la casa con amigos no tiene que explicar nada. Se está comiendo un asado en la casa con amigos. Los que tienen que ser responsabilizados penalmente y tienen que dar explicaciones son los que fueron a agredir a estas personas que estaban pacíficamente en un domicilio, incluso con niños jugando en el patio”, argumentó.

Amenazas

Los defensores del policía celebrarán una reunión con el fiscal Álvez en la que le entregarán elementos vinculados con amenazas que está recibiendo tanto quien propinó los disparos como su familia y amigos.

“Entendemos que son amenazas injustas y, por eso, llamamos a la reflexión de descaracterizar esto como un problema de Nacional y Peñarol. Acá lo que hubo es un intento de agresión, lisa y llanamente caracterizable como un delito. No importan los colores”, completó.

Los hechos

La tragedia se originó por una bandera. Luego del partido, los hinchas manyas colocaron el objeto en el frente de la casa, los hinchas de Nacional quisieron hacerse con ella y la discusión escaló hasta que el policía sacó su arma de reglamento y les disparó, según información policial a la que accedió Montevideo Portal.

También dijo que los ahora fallecidos dispararon contra la fachada de la casa, pero los efectivos que le tomaron declaración no vieron impactos de bala.

Este martes, dos hombres fueron condenados a través de juicios abreviados por el hecho. Se trata de jóvenes de 21 y 28 años.

El primero cumplirá una pena de dos años y dos meses de cárcel por un delito de rapiña especialmente agravada, y por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y en espacios públicos.

En tanto, el otro hombre fue condenado por un delito de rapiña en grado de tentativa y estará 22 meses en la cárcel.

Asimismo, este miércoles 13 de agosto la Justicia condenó a un menor de edad en el marco de la investigación por un delito de rapiña agravada en grado de tentativa con una medida socioeducativa de internación en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente durante 18 meses.

