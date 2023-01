Abogado de Astesiano sobre pago de Vertical Skies: “Devolución de un dinero que él prestó”

Judiciales

Marcos Prieto, abogado del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, hizo hincapié en que su cliente no participó en ninguna acción ilícita. Uno de los ejes que ha tenido el caso han sido las conversaciones de Astesiano con otras personas, como por ejemplo jerarcas policiales.

Jorge Berriel, subsecretario ejecutivo de la Policía Nacional, fue uno de los jerarcas que estuvo involucrado e incluso declaró ante la fiscal del caso, Gabriela Fossati. Sobre este tipo de episodios, Prieto preguntó: “¿A usted le parece que Astesiano estaba para salir a trabajar, controlar?”.

En tanto, en entrevista con Lado B (TV Ciudad), el abogado agregó que si “hacía era porque se lo pedían”. Astesiano le pidió a Berriel información sobre un viaje que realizó la expareja del presidente Luis Lacalle Pou, Lorena Ponce de León.

Ante la pregunta de si hizo un favor, Prieto volvió a repetir: “Si hacía algo, era porque se lo pedían”.

Por otro lado, el abogado abordó otra conversación que mantuvo Astesiano con el gerente de Vertical Skies, una empresa de seguridad con sede en Estados Unidos. “No tomó acción, no llamó a nadie, no hizo nada”, aseguró Prieto ante el pedido de la compañía para hacer fichas con información personal de los senadores del Frente Amplio Mario Bergara y Charles Carrera.

Astesiano recibió un pago en dólares por parte de Vertical Skies, pero Prieto indicó que no fue por un trabajo, sino que era dinero que el exfuncionario de Presidencia le había prestado al gerente.

“Esa parte de la carpeta no la filtraron, donde él [Astesiano] le dice que no era un pago, que era la devolución de un dinero que él prestó”, argumentó el abogado penalista. “Nada tiene que ver con el pago por un supuesto espionaje. Él lo único que dijo de eso fue ‘bien’, ‘tranqui’, ‘lujo’ y nada más, pero no las llevó a cabo”, hizo hincapié.

Prieto aseguró que Fossati no tiene ninguna prueba de que se haya cometido espionaje, más allá de los chats. El abogado consideró que tras la filtración de los chats, “la sociedad y la opinión pública” le está "imputando un delito y no la Fiscalía”.

Las cinco causas que involucran a Astesiano se volverán a investigar en el mes de febrero, una vez que Fossati retorne de la feria judicial. Según lo estipulado, el excustodio deberá estar en prisión preventiva hasta marzo.

