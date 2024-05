Abogado de Astesiano sobre caso Marset: “Si supiera algo", él “lo estaría diciendo”

Judiciales

El excustodio presidencial Alejandro Astesiano fue interrogado por la Justicia este miércoles en el marco de la investigación por la entrega del pasaporte en Dubái al narcotraficante uruguayo, que está prófugo, Sebastián Marset.

De este modo, Ignacio Durán, abogado de Astesiano, dijo en rueda de prensa consignada por Subrayado que su cliente fue interrogado por un audio que mandó a Álvaro Fernández, el escribano condenado por el caso de los pasaportes falsos emitidos a ciudadanos rusos, sobre la entonces vicecanciller Carolina Ache y Marset.

Según Durán, Astesiano explicó al fiscal de Delitos Económicos de Primer Turno, Alejandro Machado, que se trató “simplemente fue un comentario, porque ya había trascendidos de prensa que indicaban que podría tener algún tema vinculado al tema del pasaporte”.

“Si supiera que realmente algo sucedió, hoy lo estaría diciendo”, dijo Astesiano al fiscal. Sin embargo, señaló que el chat con Fernández se trata de su “percepción de lo que había leído en la prensa y lo que estaba pasando en ese momento de la interpelación”.

“El interrogatorio fue bastante minucioso, quiero dejarlo claro, y en ese sentido, más allá de que yo entendía que no iba a arrojar luz entre los hechos que la Fiscalía está investigando, concuerdo con los fiscales en que deberían de haberlo citado para preguntarle esto, porque es un tema que es muy importante. Él explicó con claridad, dio detalles de por qué había mandado ese audio; explicó el contexto y no queda más que en un comentario que él le hace a una persona”, declaró Durán.

En tanto, el abogado explicó que la “percepción” de Astesiano surge dado que “se venía especulando sobre el nombre Ache y una interpelación”. “Él simplemente dio una opinión como ciudadano, pero dejó bien claro que no tiene ningún indicio de nada, que no sabe nada, que nunca escuchó absolutamente nada, que no conoce a Ache, que no conoce a Marset, porque este tema está vinculado obviamente a Marset. Dio claro que en todos los viajes oficiales no hubo ninguna reunión en la agenda vinculada a este tema, y quedó como un hecho aislado que el fiscal debe investigar y ser incisivo”, indicó el defensor.

Esta es la primera vez que se interroga a Astesiano en el marco de la investigación sobre Marset. De todos modos, el excustodio “dejó muy en claro que no conoce a ninguno de los involucrados en el tema de la causa de Marset y no conoce a los profesionales que se mencionaron”, aseguró el abogado. Asismimo, negó que Astesiano haya tenido contacto con Ache, “salvo en alguna reunión oficial a lo lejos”.

Tras la audiencia, Durán señaló que, según entiende, “el tema de Astesiano en el caso Marset queda terminado”.