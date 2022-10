Abogado de Astesiano dijo que su defendido borró mensajes de su celular por “temor”

Judiciales

El abogado del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, Marcos Prieto, opinó este viernes sobre por qué el imputado por la trama de pasaportes realizados con documentos falsos borró los mensajes de su celular antes de ser detenido.

“Toda persona posible imputada de un delito (por más que sea el custodio de quien sea, funcionario público o no)... es la acción de cualquier persona que tiene temor, de cualquier persona que piensa que no solo puede haber un ilícito penal, sino que cosas de su privacidad, de su trabajo”, aseguró el profesional del derecho penal.

Prieto aclaró que no le preguntó por qué lo hizo, aunque dijo que tampoco le interesa en lo personal. “Yo trabajo sobre hechos reales, sobre conductas que se apartan. Tal vez se lo pregunte a raíz del comentario”, dijo en diálogo con Radio Sarandí.

“Lo que tenía el celular de Astesiano ya lo tenía Fiscalía y, de los procedimientos que hizo la fiscal Fossati, ya lo recuperó. Eso fue uno de los hechos por los que yo manifesté en la audiencia de por qué debería esperar el juicio en su casa. Cambiar la medida que se tiene por prisión domiciliaria”, afirmó, y reiteró que “no es como se está planteando”, en referencia a la posible inocencia de Astesiano.

“Acá hay un tema que la propia fiscal lo dice en la audiencia en donde se nombran un montón de cosas, por ejemplo, la fiscal se sorprendía cuando fue al cuarto piso, lo importante que era [Astesiano], eso es lo que se espera de un custodio presidencial. Obviamente que estamos hablando de un trabajo de importancia en lo social, pero eso no le hace a la conducta de lo que apartó de lo que hizo”, añadió.

Con respecto a sus dichos de que hay pequeñas y grandes cosas en el caso que la Fiscalía no tiene, el abogado prefirió no profundizar en la información; prefirió esperar a acceder a la carpeta investigativa actualizada. “Ayer entregué el disco duro a Fiscalía cuando salí del centro penitenciario de Florida y hoy (o posiblemente mañana porque lleva un tiempo cargar el archivo) me van a estar entregando la información. A raíz de eso, decía que era mejor salir al aire mañana o el lunes para completar ese comentario con lo que está dentro de la carpeta, que todavía no lo actualicé”, indicó.

Finalmente, Prieto contó que le preguntó a Astesiano si había tenido alguna comunicación con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. En este sentido, el excustodio le respondió que no se había comunicado más desde que resultó imputado. Por último, se refirió a la medida cautelar que está cumpliendo en prisión preventiva y dijo que a su entender debería estar con domiciliaria, ya que no es posible que entorpezca la investigación dado que nadie lo querría atender porque implicaría estar involucrado.

