Abogada y auxiliar de ASSE fueron imputadas por caso de apropiación de un bebé en Artigas

La Justicia de Artigas formalizó en las últimas horas la investigación contra dos mujeres por el intento de apropiación de un bebé por nacer en el departamento, un caso que ya tiene dos enfermeras imputadas.

Según informaron fuentes del caso a Montevideo Portal, las involucradas en este avance de la causa son una abogada —que quedó emplazada al momento de la imputación de las dos profesionales de la salud— y una auxiliar de servicio de ASSE.

La audiencia resultó favorable para la Fiscalía, que pidió la imputación de ambas por la presunta comisión de un delito de apropiación de niñas, niños o adolescentes para la adopción.

Como medidas cautelares, se dispuso que fijen domicilio, que no puedan comunicarse ni acercarse a las víctimas, y que se presenten semanalmente en la seccional policial correspondiente durante 90 días. La defensa anunció que apelará esto último.

El caso tomó estado público en mayo. La Fiscalía comenzó a investigar a las dos enfermeras a raíz de una denuncia presentada por el INAU, en la que se detallaba que una de ellas habría sido el nexo entre una embarazada a término y una mujer residente en Brasil, quien pretendía pagarle a cambio de su bebé.

“Es un delito grave. Es un tema delicado; siempre lo que se refiere a tráfico de menores es un tema complicado. Nosotros no tenemos determinado hasta el momento si hay más casos anteriores a este”, afirmó en ese momento el jefe de Policía de Artigas, José Osorio.

En ese momento, la Justicia dispuso para las dos profesionales de la salud la obligatoriedad de fijar domicilio, colocación de tobillera y la notificación a la Dirección Nacional de Migración para evitar su salida del territorio uruguayo, y se le prohibió comunicarse o acercarse a la víctima y sus familiares en un radio de 300 metros durante un plazo de 120 días.

