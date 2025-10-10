Abogada de Penadés: “Si quiero estar con un animal, puedo hacerlo; eso es libertad sexual”

Judiciales

Laura Robatto, una de las abogadas defensoras del exsenador blanco Gustavo Penadés en la causa que lo investiga por explotación y abuso sexual de menores, criticó la decisión de la Justicia de extender una vez más la prisión efectiva como medida cautelar.

“Es un disparate. No hay un día en el que un operador del sistema no me diga que es un disparate que se mantenga la prisión preventiva. Lo de Mauvezín también es absolutamente disparatado”, aseguró este jueves a la salida de la audiencia.

A su vez, la penalista cuestionó la decisión de que “vuelvan a declarar las eventuales víctimas” porque sería para “arreglar errores”, y puso el ejemplo de Javier Viana. “Lo van a hacer declarar de vuelta para decir que tuvo una confusión, cuando dijo ocho veces en la prueba anticipada que tenía 17 años”, afirmó.

“Si mañana llegara a quedar absuelto Mauvezín y cumpliera toda la pena en prisión, ¿quién le va a reparar el daño que le han ocasionado? Ya no de pérdida del trabajo, ya no de la parte social y ya no a su familia, sino de la privación de libertad. No tiene absolutamente ningún beneficio en la cárcel”, agregó.

Robatto consideró que en este caso “no se ha respetado la libertad sexual”. “Si estamos protegiendo la libertad sexual, también protejamos la libertad sexual de que cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Si se trata de todos los demás, pueden hacer lo que quieran, pero si se trata de Penadés o Mauvezín está mal”, comentó.

“Si yo quiero estar con una persona de 70 años y tengo 18, puedo hacerlo. Si yo quiero estar con tres personas, puedo hacerlo. Si quiero estar —voy a decir una grosería— hasta con un animal, puedo hacerlo, porque no está prohibido si soy adulto. Esa es la libertad sexual”, añadió.

La jueza Marcela Vargas decretó que Penadés y Mauvezín continúen en prisión preventiva hasta abril de 2026. La audiencia se realizó un día después de que la fiscal Isabel Ithurralde presentara la acusación y diera fin a la investigación iniciada por Alicia Ghione hace dos años.

