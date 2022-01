Política

Abdala sobre jingle por la no derogación de LUC: “Demostración de soberbia del poder”

Montevideo Portal

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, tuiteó este domingo para informar que fue lanzado el jingle de los defensores de los 135 artículos de la Ley de urgente consideración (LUC).

“Una demostración de soberbia del poder y los poderosos”, manifestó el sindicalista en dicha red social. En este sentido, aseveró que habían comentado que la asignación de los colores —definida por la Corte Electoral— “intentarían embanderar al pueblo con un color de todos”.

Abdala finalizó su mensaje aseverando que “la ciudadanía no es tonta” y reforzó que el próximo 27 de marzo, día del referéndum, “votará el sí”.

La letra del jingle dice: “Vamos a decir que no, sigamos por este camino, por nuestros sueños, por un país mejor. No demos un paso atrás que vamos bien, defendé tu libertad”. El video difundido está acompañado por imágenes de la camiseta de la selección uruguaya con un lema que reza “La Celeste no deroga”; también se leen lemas como “No al palo en la rueda”.

Salió el Jingle de los defensores de 135 art. de la LUC. Una demostración de soberbia del poder y los poderosos. Dijimos que con la asignación de los colores definida en la C. E. intentarían embanderar al pueblo con un color de todos. La ciudadanía no es tonta. El 27/3 Votará SI! pic.twitter.com/8MlI6pT7Yq — Marcelo Abdala (@MarceAbdalaCNT) January 16, 2022

