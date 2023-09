Abdala cruzó al canciller de Guatemala: “Debilitar a Arévalo es debilitar a su pueblo”

Internacionales

Washington Abdala, embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), discutió con el canciller de Guatemala, Mario Búcaro, en una sesión de la Misión de Observación Electoral del organismo (MOE-OEA) en el que se hizo una declaración conjunta entre varios países en donde se condenaba la judicialización del proceso electoral en Guatemala, tal como informó el diario guatemalteco Prensa Libre.

La misión insistió en “el buen desarrollo de la segunda vuelta presidencial” en la que ganó el candidato nacido en Uruguay, Bernardo Arévalo de León, que este viernes a la noche denunció que se está emprendiendo un “golpe de estado en curso” para evitar que él asuma en cinco meses.

En su declaración, el conjunto de países señalaron aspectos negativos como la investigación emprendida por la Fiscalía contra el Movimiento Semilla —partido de Arévalo— por la presunta falsificación de firmas en 2018 y que los opositores del político socialdemócrata utilizan para desetimar el derecho del presidente electo de alcanzar la jefatura de Estado.

Luego de la lectura de la declaración, los representantes de los países tomaron la palabra, entre ellos, Abdala, que agradecíó al inicio de su alocución la presencia del canciller guatemalteco en la sesión, dado que era “bueno dar la cara” en momentos como ese.

“Lo que logramos hoy acá [con la declaración] es ponernos de acuerdo en las cuestiones de palabra. Lo que estamos necesitando es que los hechos tengan el recorrido, que el documento en el que logramos un nivel de consenso vaya en esa dirección”, dijo Abdala.

El representante uruguayo sostuvo que el documento, en su octavo inciso, dice que existen preocupaciones sobre las acciones postelectorales del Ministerio Público, aplicando la expresión “intimidación”.

“Intimidación, Intimidación, no la aplica alegremente. Y luego dice también los persistentes informes sobre actos de intimidación contra miembros de Movimiento Semilla y sus familiares, intimidación, intimidación, intimidación”.

“Si nosotros no decimos que estamos preocupados por estas proscripciones, estamos haciendo un ejercicio retórico. Estamos preocupados. Estamos preocupados. Y en el fondo, lo que estamos tratando de construir entre todos es un clima, acompañando, por eso se le genera tanta expectativa”, expresó el embajador de Uruguay ante la OEA.

“La democracia siempre es el único recinto donde funciona el estado de derecho. Si el Estado de derecho está funcionando es porque se respetan los derechos individuales, los derechos electorales, se respeta la separación de poderes, y no hay nadie que colisiona. La democracia no se lastima, se la cura. A la democracia no se la cuestionan, se le acata, a la democracia no se la intimida, se le consagra toda la libertad para la misma”, expresó Abdala.

“Hay un principio de legitimación que es la presencia de un presidente electo con un pueblo por detrás, que está entendiendo que ese debe ser el camino el 14 de enero a las 14 horas, recién arranca allí. Yo espero que nadie apunte a la de debilitación de Arévalo. Debilitar a Arévalo es debilitar al pueblo de Guatemala, y debilitar al pueblo de Guatemala, es debilitar a Guatemala”, expresó Abdala, que remarcó que esa debilitación no puede suceder, según señala Prensa Libre.

Además, recalcó que los firmantes de la declaración buscan acompañar el proceso y que no tiene nada que ver con una injerencia. “No nos compete a nosotros esto, le compete al pueblo de Guatemala recorrer su camino democrático y a sus instituciones entender que hay zonas en donde no se puede ingresar. No se puede afectar el derecho de un candidato y una fórmula ganadora democráticamente. Y todos deberán bregar para que esa luz exista y arranque prontamente”, concluyó.

Búcaro, ministro del actual gobierno de Alejandro Gianmmatei, replicó la intervención de Abdala y citando a Winston Churchil dijo: “La soberanía de una nación no puede ser infringida y es la esencia de una soberanía”.

Explicó que utilizó su derecho a réplica porque era “muy triste” escuchar a Abdala hablar de “intimidación”.

“Estimado embajador, el Uruguay ha demostrado constantemente un compromiso al principio de soberanía. Y usted, como representante del Uruguay, lleva la antorcha a ese compromiso. Como dijo el expresidente uruguayo, José Mujica, la soberanía de un país no es negociable, y no puedo permitir que usted hable de la palabra intimidación e intimidación”, le dijo el guatemalteco al uruguayo.

“Yo lo que hoy le digo es, respeto embajador, respeto embajador, respeto embajador, porque todos los que estamos aquí estamos luchando por la democracia”, imitando la repetición usada por Abdala en su discurso.

Además, le dijo que no le corresponde en su rol como embajador hacer afirmaciones que solo le corresponden al sistema judicial de Guatemala.

“Respeto embajador. Y destaco, por último, que el compromiso que existe no solo del Gobierno de Guatemala, sino de todas las instituciones ha sido una declaración consensuada, propia que usted mismo ha podido aplaudir, pero no merecía el que usted hablara de intimidación, intimidación, intimidación, aseverando un hecho que hoy está siendo dilucidado por nuestro ordenamiento jurídico, y que solo los guatemaltecos, podemos ser responsables de los guatemaltecos. Respeto embajador”, afirmó el canciller guatemalteco.