Abdala contra Lacalle por plebiscito: “Manipulador”, “amenazante” y “debilidad política”

El Pit-Cnt junto a otras organizaciones que impulsan el plebiscito de la seguridad social realizó este miércoles una conferencia de prensa para defender su iniciativa, el día posterior a que el presidente Luis Lacalle Pou expresara un férreo rechazo a la propuesta.

“Desde nuestra perspectiva ayer hubo un discurso falaz, manipulador, en tanto se ocultó que estamos parados en un estrepitoso fracaso para la vida de la gente de la reforma de 1996”, dijo al abrir su intervención el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala.

El líder sindical, que volvió a reclamar Lacalle Pou un debate público sobre el tema, dijo también que el mandatario “expresó un discurso absolutamente insensible” con miles de jubilados, y consideró que desde el oficialismo “más que a fundamentos, se apela al miedo y al terror de la gente”.

Del mismo modo, consideró el discurso de Lacalle como “amenazante”. “Se menciona una presunta certeza jurídica, que siempre es para el gran capital, y no para la vida de la gente. Realmente a nosotros nos parece que el objetivo del discurso tuvo mucho de atemorizar a nuestro pueblo”, agregó.

“Si el presidente para defender su posición tiene que recurrir a una actitud de amenaza, con un alto grado de insensibilidad que se manifiesta con respecto a la vida de la gente, en realidad haciendo esto está mostrando un elevado grado de debilidad política. Para nosotros es una pena que un presidente que está terminando su mandato lo termine tan alejado de la realidad”, dijo más adelante.

El presidente del Pit-Cnt también apuntó a una “diferencia entre lo que cobró la gente efectivamente como renta vitalicia de las AFAP y lo que hubiera cobrado por el BPS”, lo que “significa de manera anual US$216 millones”.

“Si nosotros observamos que hay 75.205 personas que están recibiendo las rentas vitalicias, a nosotros nos da que en promedio a cada persona que cobra renta vitalicia se le está estafando y se le están confiscando 10.000 por mes. Esas son las cosas que nosotros queremos conversar ¿Es cierto o no es cierto que se le confiscó esa suma con respecto a los aportes que hacen las AFAP?”, dijo Abdala después.

También señaló que el 90% de esas personas (unas 57 mil personas) están cobrando como promedio $ 5.053 mensuales. “Debe recordar nuestra población que, cuando se crearon las AFAP, se prometía que la gente iba a ganar doble jubilación”, apuntó el sindicalista.

“El presidente lo confesó muy al principio. Dijo que al principio ingresa cierto superávit, y esto está referido a que durante 2023 se desarrollaron transferencias a las AFAP por un importe de US$1.467 millones. En lo que va de 2024, esta cifra es aproximadamente de 924 millones. Mucha gente se ha hecho la distraída. Queremos sostener que por muchos años esto no va a generar necesidad de asistencia financiera. Por el contrario, con el dinero que deja de transferirse a las AFAP se genera un efecto en cadena, y es que Rentas Generales no tiene que cubrir el déficit de la seguridad social. Y en nuestro punto de vista dejan de transferirse al BPS por parte de Rentas Generales 476 millones. Quiero otra vez decir: ¿Esto es correcto o no? Y que el sistema político se pronuncie”, señaló después.

En la conferencia de prensa, los impulsores del plebiscito fueron consultados sobre el señalamiento de que la iniciativa implicaría una “confiscación” de recursos. Sergio Somaruga, del sindicato de la enseñanza privada, señaló un deterioro en los ingresos mensuales de los trabajadores.

“Vamos a razonar juntos: el dinero que cualquier trabajador tiene en la AFAP, no lo puede retirar. ¿Qué propone la papeleta? Un principio que garantiza que cuando pase al BPS tiene que cobrar como mínimo lo mismo que cobraría en el régimen mixto. Entonces, si los fondos que están en la AFAP pasan al BPS, y se garantiza que se pagaría a cada persona al menos lo mismo que pagaría el régimen mixto, ¿dónde está el daño? ¿Dónde está la confiscación?”, dijo.

Podés ver la conferencia de prensa completa en este video.