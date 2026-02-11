Abdala: “La CIA en Venezuela recibida por chavismo ni García Márquez lo hubiera imaginado”

Entrevistas

Por Gonzalo Charquero

El abogado y exembajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Washington Abdala, brindó en diálogo con Montevideo Portal su punto de vista acerca de distintos conflictos internacionales, como la situación de Venezuela y las manifestaciones en Irán.

Además, el exdiputado del Partido Colorado fue crítico con el posicionamiento del gobierno uruguayo en relación a la lucha entre la administración de Donald Trump en Estados Unidos y el gobierno chino de Xi Jinping.

Abdala dijo que para Venezuela su pronóstico es “optimista”, ya que Estados Unidos “hace una lectura en clave de reorientar la economía de Venezuela, probablemente en una interpretación economicista”, aunque el secretario de Estado Marco Rubio “no deja de lado los procesos de redemocratización”.

“Seguramente nadie habría imaginado, luego de la extracción de Maduro, que iban a precipitarse una serie de acciones que son reclamadas por buena parte del planeta. Liberaciones de presos políticos, caída del Helicoide, captura de Alex Saab y algunos otros personajes. Todo esto es un desencadenante de ese momento, del 3 de enero. Y sigue, porque es increíble hablar del servicio bolivariano de inteligencia actuando en concordancia con el FBI, y la presencia de la CIA en Venezuela recibida por el chavismo ad hoc; yo creo que ni García Márquez hubiera imaginado una escena de este diseño y es lo que está pasando. El pronóstico, en mi perspectiva, es optimista”, expresó sobre Venezuela.

Según dijo, si bien será en una etapa posterior a la actual, un próximo hito deseable sería el señalamiento de una fecha para un acto electoral.

Consultado sobre si ve que el liderazgo de la oposición será el de María Corina Machado, Abdala respondió que la ganadora del premio Nobel de la Paz “está en todas las condiciones intelectuales, emocionales, políticas, como para hacer esa fuerza de atracción”, y acotó que, según su criterio, “es la única líder que ha tenido el proceso venezolano con capacidad de unir”. “Es muy difícil unir en Venezuela, y las oposiciones a veces han tenido momentos crípticos. Ella ha tenido sus atributos”, dijo.

Sobre el futuro de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, Abdala consideró que “hay dos hipótesis”.

“La hipótesis A es que ellos, en ese rodrigato, estén montando lo que yo le llamo el chapitalismo. No es Chávez, capitalismo nuevo, una mezcla... ‘Observen, estos somos nosotros, los que hicimos posible esta transición’; y quizás ellos puedan imaginarse una película de continuidad en Venezuela. Me resulta difícil de comprender, básicamente por la experiencia de lo que se vivió en el continente, en el Cono Sur, en las distintas dictaduras. La otra opción es, en algún lugar del mundo aislados. No estoy seguro de si eso va a ser exactamente así, porque conociendo algo del derecho internacional o bastante, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y tienen una continuidad planetaria, así que no estoy seguro de que esa hipótesis que ellos pergeñan sea plausible”, sostuvo.

Sobre Irán, el exrepresentante uruguayo en la OEA dijo que “habrá que ver cuál es el nivel de negociación al que los iraníes están dispuestos a avanzar”.

“Hace tiempo que Irán se ha transformado en un exportador de terrorismo planetario. Para mí es el principal exportador de terrorismo planetario con alguna que otra nación que anda por allí. El riesgo entonces de Irán es un riesgo interno y externo. El riesgo de Irán es un riesgo para Catar, para Israel y para las bases norteamericanas. Ese es el triple escenario en el que Irán se mueve en caso de alta presión. Estados Unidos sabe que tiene que, de alguna forma, aquietar las aguas con Irán, pero no puede exacerbar demasiado, porque tampoco tiene claro si esto que se está viviendo es definitivo o es una efervescencia del momento. Habrá que ver”, dijo.

“Es raro Irán, porque te tira un dron un día, amaga por un lado y por el otro lado el ministro de Relaciones Exteriores convoca un diálogo. Nada que no sepamos de algunos islamistas radicales que juegan a la misa y a la procesión. Pero está realmente difícil. Creo que Estados Unidos... no lo digo por defender a Trump, no estoy en la defensa, sino que simplemente soy trumpólogo, porque le dedico mucho tiempo a oír, a ver, a estudiar todo lo que hace el personaje día a día. Es un personaje impredecible, imprevisible. También él conversa por un lado y hace por el otro. Entonces, es realmente un momento de una altísima complejidad. No la tiene fácil Irán. Esa es la realidad”, sumó.

En la entrevista, Adala también opinó sobre el posicionamiento del gobierno uruguayo en la dicotomía del escenario internacional entre Estados Unidos y China.

“Yo soy crítico de cómo Uruguay se maneja en esta dicotomía, porque me parece que lo más inteligente es ser equidistante, hábil. Uruguay está compelido a tener un posicionamiento internacional transversal. Y Uruguay comete errores”, señaló.

“Uruguay lidera el Grupo de los 77. Uruguay preside la Celac, que es un ámbito que nadie le pidió. No es cierto, eso de que le vienen a pedir a Uruguay. Los países para presidir esto también tienen que mostrar interés. La Celac es un territorio básicamente ríspido con Estados Unidos. Uruguay firmó documentos críticos del tema de Venezuela, probablemente de forma innecesaria. Uruguay fue a reuniones con países progresistas, con Lula y Pedro Sánchez. O sea, Uruguay hace méritos también para que los Estados Unidos, que tienen alguna relevancia en el planeta, te miren medio que de canto. Vos me dirás: ¿y qué debe hacer Uruguay? Bueno, por lo pronto algún asesor no debería tratar de patotero al presidente Trump, y yo no soy defensor del presidente Trump. Pero yo no soy asesor del presidente Orsi. Si yo fuera asesor del presidente Orsi y trato de patotero el presidente Trump, creo que lo que le estoy es originando un enorme problema al presidente Orsi, a mi presidente, absolutamente innecesario”, afirmó.

