Judiciales

ASSE radicó denuncia penal por rotura de ecógrafo de un valor de US$ 30.000 en el Maciel

Montevideo Portal

La Administración de los Servicios de Seguros del Estado (ASSE) informó a través de un comunicado que presentará una denuncia penal e iniciará una investigación administrativa por la rotura de un ecógrafo del block quirúrgico del Hospital Maciel.

“La rotura del ecógrafo fue detectada en las últimas horas de este jueves 30 de noviembre. El equipo tiene un valor de US$ 30 mil. Cabe acotar que el pasado 17 de noviembre, se había registrado la rotura de un cable de fibra óptica de un instrumental de alto costo también en el mismo block quirúrgico. En este caso, ASSE ya efectuó la denuncia penal y la investigación administrativa se encuentra en curso”, expresó el organismo.

El gerente general de ASSE, Eduardo Henderson, dijo a Montevideo Portal con respecto a la primera denuncia que la “fibra óptica” fue cortada con un elemento cortante.

“Evidentemente que eso no puede ocurrir si no es con intencionalidad. En este caso, planteamos lo mismo. Creemos que hay alguien culpable por estos hechos, pero no lo tenemos identificado”, resumió.

En esta línea, aseguró que a partir de la investigación administrativa se podrá identificar las personas que estaban trabajando en ese momento o que tienen vínculos con el ecógrafo, o la fibra óptica.

