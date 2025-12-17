ASSE lamentó muerte de Jonathan Núñez y dio “precisiones” sobre su proceso asistencial

Política

Montevideo Portal

El directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la dirección del Hospital de Salto expresaron su “más profundo pesar” por el fallecimiento de Jonathan Núñez. “Hacemos llegar nuestro sincero acompañamiento y condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor”, comunicó el organismo este miércoles.

Núñez, de 32 años, padecía de nacimiento un angioma. Esta enfermedad, que no es maligna, implica una acumulación de vasos sanguíneos que, en su caso, le afectaba la garganta y la lengua. En sus redes sociales, el hombre reclamó por ciertos retrasos en el Hospital de Salto, donde finalmente murió.

A pesar de ello, la prestadora de salud estatal aseguró que posibilitó que el paciente siguiera todos los pasos durante su atención de forma correcta.

Así, ASSE aseguró que comprende “el impacto que genera una pérdida de estas características”, así como también el “legítimo interés por conocer cómo se desarrolló” el proceso asistencial. “En ese sentido, consideramos importante brindar algunas precisiones generales, siempre desde el máximo respeto, la responsabilidad institucional y el estricto cumplimiento del marco normativo vigente”, reza el texto difundido.

El Sistema Nacional Integrado de Salud cuenta con Historia Clínica Electrónica, en la cual quedan registrados “de forma cronológica e íntegra todos los actos asistenciales”; esto implica consultas, indicaciones médicas, estudios solicitados, procedimientos realizados, interconsultas, traslados y cuidados brindados por los distintos equipos de salud. Dichos registros “son inmodificables, lo que constituye una garantía tanto para los usuarios como para los profesionales intervinientes, y un pilar fundamental de la seguridad del paciente”, remarca el prestador de salud estatal.

“La atención en salud se desarrolla a través de equipos interdisciplinarios organizados en servicios con responsabilidades claramente definidas, sustentados en la confianza profesional, la coordinación y el cumplimiento de protocolos asistenciales. Esta estructura es esencial para asegurar una atención continua, segura y de calidad”, continúa el comunicado.

De acuerdo con ASSE, ante toda muerte inesperada el caso es derivado al Comité de Seguridad del Paciente (Cosepa), integrado por “profesionales independientes de la situación analizada”. Este comité realiza “una revisión exhaustiva de los procesos asistenciales involucrados” y elabora un informe que es elevado al Cosepa Central de ASSE. “Por razones de secreto médico y confidencialidad, no es posible brindar públicamente detalles específicos sobre este ni sobre ningún otro caso individual”, afirma el organismo.

“No obstante, podemos afirmar que el señor Núñez recibió todas las consultas, interconsultas, estudios y procedimientos que fueron indicados durante su atención, conforme a las evaluaciones clínicas realizadas”, recalca ASSE en el comunicado difundido.

En tal sentido, la dirección del Hospital de Salto “mantuvo un respetuoso diálogo” con integrantes de la familia de Núñez, a quienes “se los escuchó y se les detalló los procedimientos realizados”. “Seguiremos abiertos a mantener los intercambios que sean necesarios y a acompañar a la familia en este duro momento”, manifiesta ASSE.

“Finalmente, informamos que, una vez finalizada la investigación administrativa en curso, se comunicará públicamente toda aquella información que sea posible compartir, con responsabilidad, transparencia y respeto por las personas involucradas”, concluye el comunicado.

Montevideo Portal