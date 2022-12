ASSE investigará cómo fue la atención a Fabián O’Neill en el Hospital de Paso de los Toros

Política

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) indagará en el Hospital de Paso de los Toros el procedimiento en la atención que recibió el viernes 23 en ese centro de salud el exfutbolista Fabián O’Neill, que murió el domingo en Montevideo, informó El Observador y confirmó Montevideo Portal con fuentes del organismo.

La dirección de la Región Norte de ASSE encomendó a un equipo técnico visitar el próximo 3 de enero el hospital isabelino para conocer en detalle cómo fue la atención a O'Neill. La idea primaria del organismo es abrir una investigación administrativa sobre el procedimiento, detallaron las fuentes consultadas por Montevideo Portal.

De momento, las autoridades no cuentan con información preliminar sobre la atención al paciente, pero resolvieron indagar luego de conocer la denuncia pública de la pareja del exfutbolista, Andrea Ramírez. Las acciones llevadas adelante por la Región Norte de ASSE ocurrirán luego de que Ramírez afirmara este martes en Las Voces del Fútbol de Radio Fénix que hubo negligencia en la atención de O’Neill en Paso de los Toros.

“Hablé con la doctora y me dijo que entró con fiebre y totalmente deshidratado. No respondía a los estímulos. Le dije que hacía (una infección llamada) erisipelas muy seguido últimamente, porque la pierna la tenía horrible. Le pregunté si sería eso, pero me dijo que no. No le hicieron estudios y le dije que lo trasladaran a Montevideo porque tiene la Médica Uruguaya y yo trabajo ahí. No le hicieron una rutina de sangre. Lo estabilizaron, le pasaron suero y al rato le dieron el alta”, dijo la mujer.

“Estoy por hacer una nota al Hospital de Paso de los Toros porque lo dejaron morir. Más allá de que es un paciente que estaba previsto que pasara, hay tremenda negligencia. Lo mandaron grave a la casa. Yo seguí sus pasos hasta el último día y, si no fuera porque al otro día tenía que trabajar, me hubiera ido a Paso de los Toros con él”, agregó.

El cuerpo de O’Neill será cremado este miércoles a las 7:30 horas en Santa Lucía. “Más o menos a las 13:30 llegaremos a esparcir las cenizas en el estadio Omar Odriozola”, el principal escenario de su Paso de los Toros natal, informó Ramírez.