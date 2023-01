ASSE dice que aumentó 50% compra de medicamentos mientras el FA denuncia desabastecimiento

Locales

El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, compareció ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados junto a los directores de los hospitales departamentales de Cerro Largo, San José, Paysandú y Artigas, para tratar la compra de medicamentos y la existencia en el stock del prestador de salud.

Cipriani afirmó en rueda de prensa que el organismo aumentó “en un 50% la compra de medicamentos”.

“Cuando entramos eran 2.900 millones de pesos que ASSE compraba por año, hoy estamos comprando 4.500 millones de pesos en lo que es medicamentos. Con un sistema de compras que estamos regulando desde ASSE, porque se compraba muy mal”, sostuvo.

“Seguimos presos hasta junio de 2023 de este sistema, porque ASSE compraba para 5 años, lo cual en administración de salud hay que comprar para tres meses y en el Estado es imposible eso. Vamos a hacer licitaciones que son anuales. ¿Para qué? Para lograr mejor precio y todo bajo procesos licitatorios y comprando en forma centralizada”, agregó Cipriani.

Puntualizó que el prestador generó su propio vademécum (libro o manual que recopila los medicamentos disponibles), porque, según dijo, no había “sistema informático”. Señaló que el vademécum tiene 967 fármacos en su catálogo.

“Seiscientos puntos de atención de farmacia que tiene ASSE, con 185 farmacias y no había un sistema informático que englobara todas juntas. Había todo un sistema que no se comunicaba”, manifestó.

Cipriani destacó que “los medicamentos no están faltando”, a diferencia de lo que, según señaló, afirman voces de la oposición, y como apunta un informe del senador Charles Carrera y el médico y exlegislador del Frente Amplio Federico Preve. “Dice que el Hospital de San José tiene un 90% menos de medicamentos, ¿ustedes se imaginan? No podríamos entrar a San José, los directores del hospital no podrían entrar”, dijo, y añadió que no piensa que Carrera y Prevé mientan, pero que sí tienen “un gran desconocimiento”.

Dijo que hay que “tranqulizar a la población”, porque “el problema” de afirmar que faltan medicamentos, es que “afecta y pone nerviosa a la gente más vulnerable, al paciente de ASSE, porque cree que no tienen los medicamentos”.

“Y los medicamentos están. El medicamento que falta en ASSE, es porque no está en plaza”, recalcó.