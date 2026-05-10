ÁNIMA lanza diplomatura en liderazgo tras haber sido elegida como socio por CAF
El programa se dictará de junio a noviembre del 2026, a través de una modalidad hibrida y contará con una carga horaria de 110 horas.
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10.05.2026 10:47
Montevideo Portal
El bachillerato tecnológico ÁNIMA dio a conocer que lanza la diplomatura “Liderazgo para la Transformación 2.0” en Uruguay, tras haber sido seleccionado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) como socio nacional en nuestro país para impulsar la ejecución de la propuesta.
La diplomatura se dictará de junio a noviembre del presente 2026, a través de una modalidad híbrida y contará con una carga horaria de 110 horas, según informó ÁNIMA.
La propuesta tiene un valor de $20.000 y permite abonar el importe en cuotas. Asimismo, las empresas interesadas pueden postularse para un subsidio de hasta el 85% a través de INEFOP, sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos y obtener la correspondiente aprobación del organismo.
La propuesta educativa incluye contenidos orientados al fortalecimiento de capacidades personales y de coordinación de grupos, estrategias de comunicación y colaboración, desarrollo de iniciativas innovadoras y planificación de proyectos con enfoque en Design Thinking, así como temas vinculados a políticas públicas, crecimiento territorial, análisis de impacto y sostenibilidad.
Asimismo, la iniciativa brinda la oportunidad de formar parte de una comunidad regional integrada por referentes de América Latina y el Caribe, con el objetivo de fomentar el trabajo conjunto, el intercambio de experiencias y la participación conjunta en proyectos de impacto.
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