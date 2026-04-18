ANEP firmó convenio para fortalecer acceso a educación de jóvenes bajo la órbita de Inisa

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La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) firmaron un convenio en la jornada de este viernes que apunta a relevar información clave sobre el acceso a la educación de los adolescentes que están bajo la órbita del instituto. El objetivo es contar con datos concretos que permitan mejorar las políticas educativas dirigidas a esta población, en particular a quienes se encuentran en conflicto con la ley penal.

El acuerdo prevé la recolección y sistematización de información vinculada a la participación de estos jóvenes en los niveles educativos obligatorios. Para ello, ANEP aportará equipos encargados de procesar los datos y elaborar un diagnóstico, mientras que el Inisa facilitará el acceso a sus centros y designará referentes para acompañar el trabajo en territorio.

La iniciativa busca generar insumos que permitan fortalecer las estrategias de inclusión socioeducativa, en un contexto donde persisten importantes dificultades. Según datos oficiales, una gran proporción de los adolescentes privados de libertad no ha completado el ciclo básico, lo que limita sus posibilidades de reinserción social y laboral una vez que egresan del sistema.

Durante la instancia, se recordaron los datos que arrojó el último censo de adolescentes privados de libertad en centros del Inisa, que llegó a un resultado “preocupante”: el 85% de ellos no terminó el ciclo básico.

En ese sentido, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, señaló que la situación de estos jóvenes refleja fallas previas del sistema educativo y definió el proceso como una “segunda oportunidad”. Además, remarcó que el desafío es lograr que ningún adolescente egrese sin avances en su trayectoria educativa.

Por su parte, el titular del Inisa, Jaime Saavedra, destacó la importancia de contar con información precisa sobre los niveles de aprendizaje de los jóvenes. En esa línea, planteó la necesidad de identificar “dónde están parados” y diseñar rutas educativas personalizadas que mejoren sus perspectivas a futuro.

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