ANEP destacó menor ausentismo a clases en 2025 como “señal de recuperación” de la pandemia

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La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentó un informe que evalúa la asistencia a clases en la Educación Básica Integrada durante el año pasado. De esta manera, los resultados de esa investigación “evidencian una evolución positiva” en comparación con 2024, lo que además “consolida señales de recuperación” tras los registros de la pandemia, según comunicó el organismo este jueves.

En Educación Secundaria los niveles de asistencia se mantuvieron “estables” y, en la enseñanza Técnico-Profesional, se registraron “mejoras significativas”, al igual que en la educación Inicial y Primaria, donde se alcanzaron los valores prepandemia, continúa el texto difundido.

De esta manera, se encontró que ocho de cada diez estudiantes de Secundaria general (grados 7°, 8° y 9°) asistieron en 2025 a más del 80% de los días de clase, y algo más de la mitad superó el 90%. Sin embargo, cerca del 20% mantiene niveles muy bajos de concurrencia, incluyendo un 4% que asistió a menos de la mitad de las jornadas escolares.

“Estos indicadores no presentan variaciones relevantes respecto a 2024, salvo una mejora leve en 7º grado”, informó ANEP.

“Para el gurí no asistir implica no aprender, no concurrir a un lugar que lo protege y privarlo de relacionarse con otros. El principio número uno de la política educativa es juntar al gurí con la política educativa”, remarcó el presidente de ANEP, Pablo Caggiani, durante la presentación del informe.

Por su parte, la presidenta de Ceibal, Fiorella Haim, resaltó las diferentes estrategias desplegadas para abatir el ausentismo. Entre ellas se refirió a la relevancia de las Becas Butiá, ya que “conllevan un compromiso de asistencia regular que redunda en la mejora de la asistencia y, como correlato, en la protección y continuidad de las trayectorias educativas”.

Para abordar el desafío del ausentismo, en 2025 se conformó un grupo interinstitucional que incluye a todos los subsistemas y se lanzó una campaña pública de sensibilización acerca de la importancia de mantener una asistencia regular. También se creó un sitio web que centraliza los recursos disponibles.

En esta línea, ANEP relanzará una campaña pública y distribuirá materiales informativos en los centros educativos “con el cometido de mantener activa esta iniciativa” en coordinación con Unicef.

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