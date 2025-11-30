ANEP anunció inicio de inscripciones para Escuelas de Verano: cómo anotarse

Locales

ANEP anunció en su sitio web que este lunes 1.° de diciembre comienza el período de inscripciones para las Escuelas de Verano.

El plazo de inscripción será hasta el 12 de diciembre y se podrá realizar a través de la plataforma Gurí Familia. Podrán participar niños que asistan a escuelas públicas del país, inscribiéndose para asistir a una de las escuelas sede.

El programa se desarrollará entre el 8 de enero y el 5 de febrero, y beneficiará a más de 10.000 niños con actividades lúdicas y salidas didácticas.

Las escuelas funcionarán de lunes a viernes de 08:30 a 13:30 horas en todo el país a excepción de Maldonado, cuyo horario será hasta las 17:00 horas. La propuesta incluye actividades como recreación, alimentación y talleres con un enfoque recreativo y pedagógico.

En cada escuela sede donde funcionará el programa, se presentará un proyecto que se desarrollará durante la temporada de Escuelas de Verano 2026.

Para saber cuáles serán las sedes de las Escuelas de Verano, consulte el siguiente sitio web.

