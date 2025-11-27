Locales

ANEP abrió llamado laboral con sueldo de más de $ 60 mil: cuánto paga y qué pide

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) abrió un llamado laboral para el cargo de operador sanitario en la jurisdicción de Canelones Oeste. El cargo implica una carga horaria semanal de 32 horas y 30 minutos.

La remuneración es de $ 64.923 + IVA, señala el pliego de la ANEP. El plazo del contrato se extenderá desde su firma hasta que la suma de remuneraciones ascienda al monto de $ 1.639.344.

El llamado está dirigido a empresas unipersonales que tengan modalidades tributarias de contribuyente de IVA (Servicios Personales) o monotributista MIDES (ley nº 18.874).

La persona que aplique para el trabajo deberá residir en forma permanente en el departamento de Canelones o en los departamentos limítrofes, y deberá proporcionar una dirección, número de teléfono fijo, número de celular y dirección de correo electrónico.

Requisitos excluyentes:

Declaración jurada

Cédula de identidad vigente

Fotocopia simple de título de operario en Instalaciones Sanitarias o las variantes que el llamado especifica sobre acreditación de saberes.

o las variantes que el llamado especifica sobre acreditación de saberes. Currículum con detalle de la capacitación y experiencia en obras públicas y privadas.

Residir en Canelones o en los departamentos limítrofes.