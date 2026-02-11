Locales

AEBU convocó un paro con concentración para este jueves: detalles y el horario

La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) anunció un paro y una movilización para este jueves 12 de febrero, según informó el sindicato en un comunicado.

De acuerdo con lo resuelto por el Consejo de Sector Oficial del gremio, en el marco de la negociación del convenio colectivo, AEBU convoca un paro con concentración en la puerta de dos sucursales del Banco República.

La medida será adoptada en las sucursales del Cerro y Paso Molino. El paro iniciará a las 12:40 horas y el horario de finalización será informado en la concentración.

Según informó Telenoche, delegados del sindicato se encuentran negociando con las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social condiciones laborales y salariales.

“Venimos de un proceso de más de seis meses de negociación sobre nuestro convenio colectivo”, explicó el dirigente sindical Joaquín Santa Cruz a Telenoche. “Estamos intentando mejorar las cuestiones salariales de los ingresos, dentro del escafón, los salarios más bajos”, afirmó.

