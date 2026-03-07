Locales

A un pasajero le negaron usar baño en un ómnibus y su caso llegó a la junta departamental

Montevideo Portal

Un reclamo por el uso de los baños en los ómnibus interdepartamentales fue planteado en la Junta Departamental de San José, luego de que un pasajero que viajaba desde San José de Mayo hacia Montevideo tuviera que descender antes de llegar a la terminal de Tres Cruces porque el conductor no le permitió utilizar el sanitario de la unidad.

Según consignó el medio local San José Ahora, el caso fue expuesto durante la media hora previa de una sesión por la edila del Frente Amplio Yermén Peraza, quien relató que recibió la denuncia de un usuario del transporte que necesitó utilizar el baño durante el viaje pero no obtuvo autorización para hacerlo.

“Me llegó un reclamo con la problemática de los baños en los autobuses interdepartamentales. Un pasajero viajando hacia Montevideo pidió usar el baño y le fue negado, por lo que tuvo que bajarse antes de Tres Cruces”, explicó la legisladora departamental durante su intervención.

Peraza señaló que conoce personalmente al denunciante y aseguró que se trata de una persona “muy respetuosa”, por lo que decidió trasladar la situación al ámbito departamental para analizar qué establece la normativa vigente sobre el uso de los sanitarios en este tipo de servicios.

Según explicó, existe entre los usuarios la idea de que el baño solo puede habilitarse en viajes de más de 100 kilómetros, aunque esa versión no está respaldada por una norma específica. Tras consultar distintas fuentes, la edila concluyó que en Uruguay no hay una regla que establezca una distancia mínima obligatoria para permitir el uso del sanitario en los ómnibus interdepartamentales.

En ese sentido, planteó que la situación genera dudas entre los pasajeros y preguntó por qué en algunos servicios el baño se habilita sin inconvenientes —o el conductor entrega la llave cuando se solicita— mientras que en otros casos se niega su utilización.

