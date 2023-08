A un año del cierre de Transhotel, grupo de damnificados reclama “soluciones” en cada caso

Locales

Al cumplirse un año del cierre de la agencia de viajes Transhotel Ltda., un grupo de clientes que se definen como damnificados por la directiva de la empresa escribió una carta a la opinión pública en reclamo por la falta de respuesta tras no recibir los servicios por los que pagaron más de 700 usuarios. “A un año del evento donde muchos de nosotros ya no somos ni seremos los mismos, el grupo de damnificados por el cierre de la empresa viene a dejar en conocimiento de la opinión pública qué es lo que ha sucedido en 365 días desde que decidió organizarse y encarar el problema”, comienza la misiva.

Señalan que este problema afectó a más de 700 personas por cifras superiores al millón de dólares. “Hace un año siquiera en esta fecha podíamos cuantificar el daño, por la magnitud del descalabro”, apuntan.

“Lo que verdaderamente esperamos son soluciones para cada uno de los casos, que, de momento, siguen sin aparecer con claridad. La misiva enviada a la prensa hace un año, por el señor Radamès Montero, hacía mención que se ha cumplido con el 90% de sus compromisos y esta afirmación no resulta ser cierta, dado que, a un año del evento, los damnificados organizados, plantearon acciones civiles, penales, concursales y hasta incluso varios empleados le llevan adelante juicios por haberes laborales impagos”, señalan los firmantes.

“Como conclusión obvia, la empresa Transhotel Ltda. ni sus responsables se han hecho cargo del descalabro de magnitudes siderales que ellos mismos crearon, en todas las escalas y en todos los órdenes”, agregan.

Los damnificados sostienen que la empresa “ha decidido usar la prensa como medio de blanquear su imagen a lo largo de este año, e intentando aclarar situaciones que no son tales”.

“Pero a quienes nos sigue debiendo una verdadera respuesta es a nosotros, sus clientes, con quien la empresa celebró un contrato. Ni siquiera hemos recibido una disculpa”, reza la carta.

“Hoy, no solo se suma que esperamos respuesta del sr. Montero y su empresa Transhotel, hoy inexistente, sino que también de varios actores, que este grupo ha decidido no atacar, pero si levantar su voz: Ministerio de Turismo, Poder Judicial y sobre todo, Audavi (Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje), el gran protector y el gran ausente”, aseveran los clientes perjudicados.

Remarcan que entienden y confían en los tiempos de la Justicia, pero que necesitan “acción de parte del Ministerio de Turismo”.

“Nos invita a turistear en el país, pero no cuida de sus ciudadanos, que hoy, siguen esperando por la ejecución de una garantía que nos debe proteger y creada a tales efectos”, apuntan.

“Sin más, seguiremos y seguimos peleando por nuestros derechos, incluso si eso significa cambiar las leyes y las reglas del juego, donde no se proteja a poderosos, sino que se proteja a quienes mueven la aguja del turismo los viajeros. Sin viajeros que contraten servicios no hay agencias. De manera pacífica como hasta ahora, solidaria, sin prisa, pero sin pausa, hemos avanzado, pero necesitamos soluciones. Sabiendo que nos esperan ya no meses sino años de intenso reclamo, seguramente muy desgastantes como todo lo sufrido hasta el momento. pero, sobre todo, porque no queremos, que nuestra experiencia, la viva ningún usuario del turismo. Nunca más”, concluye la misiva.

La agencia de viajes fue clausurada en setiembre tras acumular deudas de más de 52 millones de pesos y el Poder Judicial declaró concurso octubre, desplazando a sus autoridades.