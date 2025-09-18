A toda prisa: trasladan por aire a trabajador aplastado por pesada mercancía

En las últimas horas, la Fuerza Aérea Uruguaya despachó un helicóptero AS-365 Dauphin desde Salto a Carrasco, con el fin de trasladar a una persona que requería asistencia en Montevideo.
Según informara el medio salteño Laguardia Digital, el paciente es un trabajador de una barraca sita en las calles Rodó y Batlle de la capital departamental.
El operario, de 29 años, sufrió lesiones luego de que un estante cediera y dejara caer dos palets de cerámica, que se le vinieron encima y lo aplastaron.
El trabajador fue atendido en primera instancia por sus compañeros y luego por la policía. Posteriormente, personal médico lo diagnosticó como “politraumatizado, con traumatismo lumbosacro y traumatismo cerrado de tórax".
De inmediato fue ingresado en el Hospital de Salto, donde se resolvió que su caso ameritaba un rápido traslado a Montevideo, acción que fue llevada a cabo por la aeronave antes mencionada.
