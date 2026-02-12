A tener fe: Banco del Vaticano lanza índices bursátiles “alineados” a principios católicos

Economía

El Banco del Vaticano —Instituto para las Obras de Religión (IOR)— dio un paso inusual en el mundo financiero al anunciar el lanzamiento de dos nuevos índices bursátiles diseñados para permitir inversiones “alineadas” con la doctrina social de la Iglesia.

Los índices, desarrollados en asociación con Morningstar, se denominan Morningstar IOR US Catholic Principles y Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles, y cada uno reúne 50 empresas de gran y mediana capitalización seleccionadas según criterios éticos católicos, informó el sitio especializado en finanzas Business Insider.

“Ambos índices de referencia, desarrollados en colaboración con Morningstar, proveedor líder de información de inversión independiente y soluciones de índices, se construyen siguiendo las mejores prácticas del mercado y de acuerdo con criterios éticos católicos, y están diseñados para servir como referencia para las inversiones católicas en todo el mundo”, dice el comunicado oficial emitido por el Banco del Vaticano.

“Esta iniciativa fortalece aún más la alineación entre los parámetros de referencia utilizados por el Instituto y su Política de Inversiones, desarrollada de acuerdo con la Doctrina Social de la Iglesia, y forma parte del compromiso más amplio del IOR de asegurar que su proceso de inversión sea totalmente consistente con los principios éticos católicos”, agrega.

Aunque no se detallaron públicamente los criterios de selección, según Business Insider las acciones en los índices se extraen del Morningstar US Large-Mid Index y del Morningstar Eurozone Large-Mid Index.

Estas carteras incluyen grandes firmas tecnológicas y financieras: en el índice estadounidense figuran Meta, Amazon, Nvidia y Tesla, mientras que el europeo incorpora compañías como ASML, Deutsche Telekom y SAP.

