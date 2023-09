A reportera española le tocaron el trasero en vivo: autor terminó detenido por la policía

Curiosidades

Una reportera de España vuelve a ser noticia en las últimas horas, pero esta vez no por algo positivo o una curiosidad, sino por una situación bastante desagradable. La protagonista fue Isa Balado, que estaba haciendo un móvil en una calle de Madrid informando sobre un robo que había ocurrido en un estacionamiento y en ese marco un hombre pasó por al lado y le tocó el trasero.

“¿De qué canal sois?”, preguntó luego de realizar dicha acción. Balado, sorprendida intentó continuar con la situación e informar sobre lo sucedido horas antes. Sin embargo, no pasó desapercibido para quienes estaban en el estudio. Nacho Abad, el conductor, le preguntó atónito si el hombre que había pasado recién le “había tocado el culo”.

La movilera respondió afirmativamente con la cabeza y el conductor pidió que le pusiera al micrófono al sujeto, que se había quedado al lado mirándola fijamente. Allí, la reportera le dijo: “Por mucho que quieras preguntar de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo? Estoy haciendo un directo y estoy trabajando”, le dijo.

“No te he tocado el culo. ¿O sí?”, respondió el individuo. Minutos después, la reportera terminó pidiendo perdón por la situación. El periodista rápidamente intervino: “No, no, no tienes nada que sentir tú. Tú estás haciendo tu trabajo tan bien como siempre y llega un imbécil y va y te toca el culo en directo con ningún derecho”.

Horas después, la Policía Nacional informó a través de su cuenta de Twitter que había detenido al agresor. Esto surge luego de que el programa realizara la denuncia ante la policía por lo sucedido e hicieron llegar las imágenes de la agresión.

La ministra de Igualdad de España, Irene Montero, se pronunció públicamente sobre el hecho y ratificó que “los tocamientos no consentidos son violencia sexual”. “Decimos basta a la impunidad. Todo mi apoyo a Isa Balado”, escribió en Twitter.

??Detenido por agredir sexualmente a una reportera mientras estaba realizando un directo de televisión #Madrid pic.twitter.com/vKkBjNXJve — Policía Nacional (@policia) September 12, 2023

Lo que hasta ahora era “normal” ya no lo es. #SeAcabó es el grito de nuestro país para garantizar el derecho a la libertad sexual de todas las mujeres. Los tocamientos no consentidos son violencia sexual y decimos basta a la impunidad. Todo mi apoyo a @IsaBalado. Solo sí es sí — Irene Montero (@IreneMontero) September 12, 2023

