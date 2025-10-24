Internacionales

A plomo: policía en día franco mató a un delincuente que intentó asaltar a un repartidor

Un policía militar brasileño que estaba en su día de asueto mató a un hombre durante un intento de robo.

El hecho ocurrió ayer por la tarde en la avenida Paula Ferreira del municipio de Ó, en la zona norte de San Pablo.

Según la Policía Militar, el agente se encontraba de compras en una tienda de celulares cuando vio a dos hombres acercarse a un repartidor que estaba estacionado en la puerta. El agente, identificado como Luiz Fernando Souza Nunes de Viveiros, reaccionó y disparó ocho tiros.

De acuerdo con el reporte policial, Michael Santos Preto, de 26 años, recibió un disparo en la espalda y murió en el lugar. Imágenes grabadas por TV Globo muestran el momento de los disparos, pero no indican si el hombre estaba armado.

Un segundo asaltante, João Renato Macedo dos Reis, de 40 años, intentó huir, pero fue detenido por transeúntes y entregado a la Policía. Este segundo criminal sí iba armado y, con su revólver, intentó dispararle al policía.

El caso se caratuló como intento de robo seguido de muerte, y la Policía y la Fiscalía trabajan en su esclarecimiento.

PM

Matou um ladrão e o outro foi preso ainda na rua por populares, segundo informes, tentou atirar e a arma falhou, está preso.

Quinta-Feira, 23 de Outubro de 2025, na Avenida Paula Ferreira, Freguesia do Ó, Zona Norte de São Paulo. pic.twitter.com/HgzwdMQS27 — InacioLulaSilva (@InaciolulaSilva) October 24, 2025