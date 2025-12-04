A partir del viernes habrá un nuevo radar en Montevideo, según la IM: en qué calles será

Montevideo Portal
La Intendencia de Montevideo (IM) informó que a partir de este viernes comienza a funcionar un nuevo radar en la capital departamental. Precisamente, el equipo de fiscalización estará en las calles Jujuy y Entre Ríos, en la zona del barrio Villa Vista.
En la zona que fiscaliza el radar se permitirá solo hasta 45 kilómetros por hora, de acuerdo con el comunicado de la comuna.
Precisamente, la multa por exceso se velocidad en este caso se estructurará de la siguiente manera:
? Conductores que excedan hasta 20 kilómetros por hora el límite de velocidad permitido: 5 UR.
? Conductores que excedan entre 21 y 30 kilómetros por hora el límite de velocidad permitido: 8 UR.
? Conductores que excedan por encima de los 31 y hasta el doble menos uno, por hora el límite de velocidad permitido: 12 UR.
? Conductores que excedan por encima del doble o más del límite de velocidad permitido: 15 UR.
