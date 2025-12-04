A partir del sábado sube el boleto del transporte suburbano: mirá cómo quedan los precios

Montevideo Portal
A partir del próximo sábado, el boleto para el transporte suburbano aumentará $ 1, de acuerdo con el decreto que firmó el presidente Yamandú Orsi.
El ajuste se da en el marco de los aumentos salariales sellados por el Consejo de Salarios.
En el caso de los jubilados y pensionistas, quienes muchas veces no se ven involucrados en los ajustes, las autoridades decidieron extender el aumento. En esta categoría, el precio final será de $ 45.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]