Locales

A partir del sábado sube el boleto del transporte suburbano: mirá cómo quedan los precios

Montevideo Portal

A partir del próximo sábado, el boleto para el transporte suburbano aumentará $ 1, de acuerdo con el decreto que firmó el presidente Yamandú Orsi.

El ajuste se da en el marco de los aumentos salariales sellados por el Consejo de Salarios.

En el caso de los jubilados y pensionistas, quienes muchas veces no se ven involucrados en los ajustes, las autoridades decidieron extender el aumento. En esta categoría, el precio final será de $ 45.

Montevideo Portal