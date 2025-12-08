A partir de este martes, habrá dos nuevos radares en Montevideo: en qué calles estarán

Montevideo Portal
La Intendencia de Montevideo (IM) anunció que a partir de este martes comenzarán a multar dos nuevos radares que fueron instalados en la capital.
Uno estará ubicado en la zona de La Unión, en las calles Jacobo Rousseau y María Stagnero. En tanto, el otro se ubica en el barrio Villa Muñoz, en Nueva Palmira y Democracia.
La velocidad máxima permitida es de 45 kilómetros por hora. A continuación, los montos de las multas previstas por distintas infracciones:
- Conductores que excedan hasta 20 kilómetros por hora el límite de velocidad permitido: 5 UR.
- Conductores que excedan entre 21 y 30 kilómetros por hora el límite de velocidad permitido: 8 UR.
- Conductores que excedan por encima de los 31 y hasta el doble menos uno por hora el límite de velocidad permitido: 12 UR.
- Conductores que excedan por encima del doble o más del límite de velocidad permitido: 15 UR.
