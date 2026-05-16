A las piñas: jóvenes protagonizaron una intensa pelea en las inmediaciones de un liceo
El altercado tuvo lugar en el departamento de Maldonado. Estudiantes y personas que se trasladaban por la zona presenciaron el hecho.
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16.05.2026 09:35
Montevideo Portal
Dos jóvenes intercambiaron golpes de puño a las afueras de un liceo ubicado en el departamento de Maldonado.
Según informó Cadena del Mar, el hecho ocurrió el pasado 30 de abril, cuando dos adolescentes se pelearon en las inmediaciones del centro educativo.
La situación escaló a tal punto que estudiantes y personas que circulaban por la zona se detuvieron para observar el enfrentamiento.
El altercado finalizó cuando uno de los involucrados cayó al suelo y continuó siendo golpeado. En ese momento, una joven se interpuso y logró separar la pelea.
No hubo llamados a la Policía, por lo que no se registró presencia policial tras el episodio.
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