A la antigua: en disputa por tierras, hombre asesinó a sangre fría a un anciano

Un hombre de 72 años fue asesinado a tiros durante una discusión por una supuesta negociación de tierras. El crimen ocurrió la tarde del sábado 23, en una finca rural en el estado brasileño de Amapá, cerca de la desembocadura del río Amazonas.

Según informara CNN Brasil, la víctima fue identificada como Antônio Candeia y conocida en la región como “Maranhão". El hombre, de 72 años, mantuvo una discusión con Antônio Carlos Lima, ex soldado del ejército brasileño, quien acabó por asesinarlo.

En el lugar también estuvo presente el empresario Francisco Canindé, hermano del homicida y esposo de la alcaldesa electa de la ciudad, Kelly Lobato. Según publicara Revista Cenárium, Canindé es sospechoso de ser instigador del crimen.

Las imágenes grabadas por un testigo muestran a la víctima afuera de un vehículo, sosteniendo una bolsa negra, mientras discutía con Antônio Carlos Lima, quien mantenía uno de sus brazos detrás del cuerpo.

El audio sugiere que la discusión involucró la propiedad del terreno y el valor acordado en la venta. En un momento, Lima dice que el anciano no pudo prender fuego la zona, pues el terreno ya habría sido vendido. El anciano, a su vez, responde que la propiedad aún era suya y que tenía documentos que acreditaban la propiedad. El video también registra una discusión entre la víctima y Francisco Canindé, quien se encontraba dentro de la camioneta que aparece parcialmente en el filme. Agotada la discusión, el septuagenario pidió a sus interlocutores que abandonaran el lugar. La discusión se intensificó entonces, Lima insultó a Candeia y luego efectuó varios disparos. Maranhão murió en el lugar.

Antônio Carlos Lima se entregó a la Policía en la tarde de este lunes, en la localidad Pacoval. Francisco Canindé fue detenido bajo sospecha de ser el autor intelectual del crimen, y la policía busca dar con otras personas que estuvieron en la escena del crimen, cuyas voces quedaron grabadas en la filmación.

De acuerdo con el periódico Folha de S. Paulo, la Policía Civil entiende que el video sugiere que el crimen fue premeditado, con la intención de provocar una discusión y luego alegar defensa propia.

Kelly Lobato, alcaldesa electa del municipio por el partido derechista Unión Brasil, y esposa de Francisco Canindé, se expresó en las últimas horas a través de las redes sociales.

En una publicación, aseguró que comparte el sentimiento de dolor e indignación provocado por el crimen.

“Independientemente de cualquier relación personal, reafirmo mi compromiso con los valores de la paz, el respeto a la vida y la justicia. No apoyo, en ninguna circunstancia, ninguna forma de violencia y confío plenamente en las autoridades competentes para realizar investigaciones y esclarecer los hechos, asegurando que prevalezca la verdad y se haga justicia”, afirmó.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD

