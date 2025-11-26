A fondo: así fue el violento choque de ómnibus con una camioneta en Buenos Aires

Montevideo Portal
Un violento siniestro de tránsito ocurrió este miércoles en el barrio porteño de Almagro, cuando un ómnibus de transporte público de la línea 2 chocó con una camioneta, provocando el vuelco del vehículo utilitario y dejando un saldo de 16 personas heridas, entre ellas dos menores de edad.
El siniestro se produjo en plena hora pico, alrededor de las 8:00, según informaron fuentes policiales a La Nación.
Como puede verse en las imágenes que circularon en redes sociales, el frente del colectivo quedó visiblemente dañado. El furgón, en tanto, terminó volcado sobre su lateral izquierdo y parcialmente sobre la vereda, tras el impacto con el ómnibus que se encontraba en servicio.
??Fuerte choque y vuelco en el barrio porteño de Almagro entre un colectivo y un camión.— Tiempo Judicial (@TiempoJudicial) November 26, 2025
??Al momento se reportan 16 heridos. pic.twitter.com/9XUn1dLTYV
Bomberos y personal de emergencias médicas acudieron rápidamente al lugar para asistir a los involucrados.
Los heridos, que presentan politraumatismos, fueron trasladados a los hospitales Durand y Ramos Mejía. Entre las víctimas hay 14 adultos y dos menores.
??Susto en Almagro: Choque entre un colectivo y un camión deja al menos 14 heridos— Haceinstantes (@Haceinstantes) November 26, 2025
El impacto ocurrió de frente y ambos vehículos quedaron destruidos: el camión terminó volcado y el colectivo de la línea 2 sufrió importantes destrozos en la parte delantera.… pic.twitter.com/Ge1WbiyQA4
