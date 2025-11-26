Contenido creado por Gonzalo Charquero
Curiosidades

Modo GTA

A fondo: así fue el violento choque de ómnibus con una camioneta en Buenos Aires

El impacto ocurrido durante la mañana de este miércoles dejó a 16 personas con politraumatismos.

26.11.2025 12:17

Lectura: 2'

2025-11-26T12:17:00-03:00
Compartir en

Montevideo Portal

Un violento siniestro de tránsito ocurrió este miércoles en el barrio porteño de Almagro, cuando un ómnibus de transporte público de la línea 2 chocó con una camioneta, provocando el vuelco del vehículo utilitario y dejando un saldo de 16 personas heridas, entre ellas dos menores de edad.

El siniestro se produjo en plena hora pico, alrededor de las 8:00, según informaron fuentes policiales a La Nación.

Como puede verse en las imágenes que circularon en redes sociales, el frente del colectivo quedó visiblemente dañado. El furgón, en tanto, terminó volcado sobre su lateral izquierdo y parcialmente sobre la vereda, tras el impacto con el ómnibus que se encontraba en servicio.

Bomberos y personal de emergencias médicas acudieron rápidamente al lugar para asistir a los involucrados.

Los heridos, que presentan politraumatismos, fueron trasladados a los hospitales Durand y Ramos Mejía. Entre las víctimas hay 14 adultos y dos menores.

Montevideo Portal