Policiales

A fierro: una mujer y un hombre fueron apuñalados en sucesivos incidentes en Salto

La Jefatura de Policía de Salto trabaja en el esclarecimiento de dos hechos de violencia en los que los agresores utilizaron armas blancas. Ambos episodios sucedieron en un lapso de pocas horas, pero no hay indicios de relación entre ellos.

El primero de los hechos sucedió sobre la madrugada del domingo en el barrio Artigas de la capital departamental. Allí, según informó el medio local Laguardia Digital, una mujer de 36 años recibió una puñalada en el cuello. Se encontraba consciente y se la hospitalizó, con pase a tomógrafo.

Posteriormente ingresaron al mismo centro de salud dos personas que presentaban diversas heridas en el rostro, y que habrían participado del mismo incidente en el que fue apuñalada la mujer.

El segundo episodio sucedió al anochecer del lunes en el barrio Salto Nuevo, a donde la policía acudió luego de recibir un llamado. Allí se toparon con un hombre gravemente herido, al que trasladaron al hospital.

De acuerdo con el citado medio, el sujeto fue atacado por varios hombres, todos armados con cuchillos, en un episodio que —según los primeros indicios— se enmarcaría en la figura del ajuste de cuentas.

Ambos casos están en manos de la fiscalía competente.