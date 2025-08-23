Locales

A dos meses de la alerta roja, 2.728 personas fueron asistidas en la noche del viernes

A dos meses de haberse declarado la alerta roja por frío extremo para personas en situación de calle, continúa en marcha el Operativo liderado por el Sinae.

Durante la jornada del pasado viernes 22 de agosto, 2.728 personas recibieron asistencia en todo el país, de las cuales 2.284 fueron atendidas en refugios del MIDES y 444 en los Centros de Evacuación.

El mayor número de personas asistidas se concentró en Montevideo, con 1.821 casos, mientras que en el interior fueron 907. Según un reporte oficial, en la capital se alojaron 141 personas en el Polideportivo de la Escuela Nacional de Policía, 113 en el Palacio Peñarol y 102 en el ex Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Con respecto a los traslados, la Policía realizó 168 intervenciones a nivel nacional, sin que fuera necesario aplicar la internación compulsiva ni se registraran detenciones. En el plano sanitario, los equipos de salud llevaron adelante diez asistencias médicas y una persona debió ser derivada a un centro asistencial.

