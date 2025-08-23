A dos meses de la alerta roja, 2.728 personas fueron asistidas en la noche del viernes

Montevideo Portal
A dos meses de haberse declarado la alerta roja por frío extremo para personas en situación de calle, continúa en marcha el Operativo liderado por el Sinae.
Durante la jornada del pasado viernes 22 de agosto, 2.728 personas recibieron asistencia en todo el país, de las cuales 2.284 fueron atendidas en refugios del MIDES y 444 en los Centros de Evacuación.
El mayor número de personas asistidas se concentró en Montevideo, con 1.821 casos, mientras que en el interior fueron 907. Según un reporte oficial, en la capital se alojaron 141 personas en el Polideportivo de la Escuela Nacional de Policía, 113 en el Palacio Peñarol y 102 en el ex Aeropuerto Internacional de Carrasco.
Con respecto a los traslados, la Policía realizó 168 intervenciones a nivel nacional, sin que fuera necesario aplicar la internación compulsiva ni se registraran detenciones. En el plano sanitario, los equipos de salud llevaron adelante diez asistencias médicas y una persona debió ser derivada a un centro asistencial.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]