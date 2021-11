A dos años del acuerdo Mercosur-UE, Cancillería duda sobre que concluya exitosamente

Política

Que veinte años no es nada

El diputado del Partido Colorado Ope Pasquet advirtió en a través de su cuenta de Twitter los problemas que se están suscitando para el avance de las negociaciones del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que fue informado como un logro “histórico” en julio de 2019.

“En reciente comparecencia ante una comisión parlamentaria, el canciller Bustillo afirmó que las negociaciones Mercosur-UE para la firma de un acuerdo estratégico, no concluyeron. Lo pendiente no son sólo formalidades (traducciones, etcétera.), sino algunas cuestiones de fondo. El 28 de junio de 2019 ambos bloques culminaron una etapa de las negociaciones y alcanzaron un ‘acuerdo en principio’, que no tiene efectos jurídicos ni comerciales. Quedan temas comerciales y de otra índole, pendientes de acuerdo. Después de junio 2019 se siguió avanzando y hubo acuerdos en otros rubros (por ejemplo, capítulo político y de cooperación, capítulo de acceso a mercados y criterios de concesiones específicas), pero sigue habiendo cuestiones sin resolver”, señaló el legislador.

Pasquet agregó que entre los temas sin concretarse una resolución se encuentran el capítulo de propiedad intelectual, indicaciones geográficas y lista de usuarios previos (determina ciertos términos utilizados vinculados a zonas geográficas determinadas como queso parmesano o ginebra).

Las indicaciones geográficas y la lista de usuarios previos son un conjunto de nombres de productos agroindustriales, en el que figuran nombres de queso, de vinos y de bebidas alcohólicas.

La UE quiere la exclusividad de esos nombres luego de firmado el acuerdo, pero previamente los países deben expresarse sobre conflictos que puedan existir en la utilización de esos nombres para continuar con su uso en determinadas condiciones.

Este último es el tema más “controvertido”, añadió el diputado colorado en base a un pedido de informes que realizo al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El informe en cuestión apunta sobre la lista de usuarios: “No resuelto, es el tema más controvertido y que requiere aún instancias técnicas para la elaboración del listado de usuarios previos de indicaciones geográficas. Además de las listas, no está resuelta la situación de los productos saborizados. No está resuelta una solicitud del Mercosur sobre la posibilidad de Rectificación de la lista de Usuarios Previos, en principio aceptada por la Unión Europea”.

No obstante, otro punto sin resolver es que el derecho de los particulares pueda ser invocado por ante los sistemas judiciales domésticos de las partes, que en este caso no es aceptado por la UE.

En el documento redactado por Cancillería, al que tuvo acceso Montevideo Portal, se informa que “al no haber concluido el proceso negociador, resulta difícil prever la fecha de la firma del acuerdo”.

“Al carecer de un acuerdo firmado, no se está en condiciones de presentarlo a la aprobación parlamentaria correspondiente y, sin dicha aprobación, Uruguay no puede proceder a la ratificación”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La cartera señaló que luego del acuerdo alcanzado en junio de 2019, “en estos dos últimos años, se ha seguido negociando a efectos de poder acordar temas sensibles pendientes en los que las partes aún mantienen diferencias”.

Otro de los puntos mencionados sin concluir refiere a la revisión legal de los capítulos institucionales, que son los que establecen la gobernanza del acuerdo (instrumentación).

Este tema tiene “una falta de definición por parte de la UE”, señaló Cancillería.

“Otras importantes dificultades para concretar la firma refieren a las sensibilidades de la contraparte en materia ambiental. Para ello, la UE ha anunciado que está trabajando para establecer un ‘instrumento complementario’ al acuerdo alcanzado en el capítulo de desarrollo sostenible y comercio. Esta exigencia de la UE complementaría lo acordado en la materia, pero de todos modos se está frente a un aditivo que la UE aún no ha presentado para el análisis del Mercosur”, expresó Cancillería.

Y añadió: “Además de los temas en negociación actualmente, resta definir si el acuerdo mantendrá su naturaleza actual de asociación estratégica –compromiso único- o si la parte política y de cooperación se firmarán y ratificarán en forma separada de la comercial. Sin perjuicio de lo indicado, mientras existan temas en los cuales las partes no logran acordar, las negociaciones continúan pendientes, no pudiéndose avanzar en pasos posteriores”.

Finalmente, Cancillería apuntó que a las “varias etapas del proceso negociador pendiente, se suma que múltiples miembros relevantes de la UE han manifestado serias resistencias para la firma del acuerdo”, por lo que no se puede pronosticar por parte del gobierno uruguayo que las negociaciones concluyan exitosamente.

