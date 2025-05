A Orsi le pareció “horrible” la definición por sorteo en San Bautista: “Quería balotaje”

Política

¿Y un partido de FIFA, no?

El presidente de la República, Yamandú Orsi, opinó sobre la definición del alcalde del municipio de San Bautista, Canelones, que se realizó este miércoles. Por sorteo, el candidato colorado Joaquín Farina triunfó sobre su oponente, el nacionalista Roberto Siriani.

“Horrible, no me gustó”, expresó el exintendente canario en rueda de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12). “Que fuera por sorteo no, yo quería un balotaje ahí, pero llegué tarde”, añadió.

De todas formas, reconoció que es una cuestión que no está dentro de sus potestades como mandatario, sino que era resorte de la Corte Electoral.

“Me quedé con… Me quedé con ganas de que hubiese pasado otra cosa, pero bueno”, reconoció finalmente Orsi.

La Corte Electoral dirimió la realización de este sorteo sobre las 14:00 horas en la Oficina Electoral Departamental de Canelones. Allí, integrantes de la Junta Electoral local ingresaron las dos hojas de votación de los candidatos en juego dentro de una lista cada uno en una urna. Luego, otra mujer, miembro de la corte local, retiró uno de los sobres y lo abrió. Adentro, estaba la lista de Farina, quien pertenece al sector de Walter Cervini dentro del Partido Colorado.

Ambos candidatos habían empatado en los comicios realizados el pasado domingo 11 de mayo.