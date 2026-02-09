Política

A 53 años de los comunicados 4 y 7, Lacalle Herrera habló de una “hegemonía” de izquierda

Montevideo Portal

A 53 años de la difusión de los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas del Uruguay, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera sostuvo este lunes que esos documentos “anunciaban muy claramente el ingreso de las Fuerzas Armadas en temas políticos” y que expresaban “una tendencia que hoy llamaríamos de izquierda progresista”.

En diálogo con Montevideo Portal, el exmandatario afirmó que los comunicados “fueron el primer empujón” del proceso que luego culminó en la ruptura institucional.

Los comunicados 4 y 7, difundidos en febrero de 1973 por las Fuerzas Armadas, marcaron un quiebre porque dejaron de hablar únicamente en clave institucional y presentaron un planteo político. En el comunicado 4, los mandos militares afirmaron que el país atravesaba una crisis profunda y plantearon la necesidad de una “reconstrucción moral y material”, proponiendo un rumbo de transformaciones orientadas al desarrollo y a la soberanía, enmarcado en lo que definieron como un “proceso de liberación nacional”. En ese texto, además, las propias Fuerzas Armadas se atribuyeron un papel central en ese proceso de cambios.

El comunicado 7, difundido al día siguiente, no agregó un nuevo programa, sino que endureció el mensaje político. Allí los mandos militares “ratifican en todos sus términos el comunicado nº 4” y dejan explícito que ese planteo debía ser asumido como orientación general, consolidando así una posición desde la cual las Fuerzas Armadas pasaban a intervenir directamente en la definición del rumbo político del país y a condicionar al poder civil.

Uno de los ejes del mensaje de Lacalle fue el respaldo que, según recordó, tuvieron esos textos por parte del Partido Comunista del Uruguay. En ese sentido, señaló que el diario El Popular, órgano oficial del partido, celebró públicamente los comunicados.

“El comunismo decía que quedaba claro entonces que la lucha iba a darse y que las armas del país se ponían del lado del pueblo”, afirmó.

Consultado sobre el abordaje público de este episodio sobre el golpe de Estado, Lacalle Herrera sostuvo que “la hegemonía cultural de la izquierda en nuestro país es una realidad”.

En ese marco, agregó que, desde su visión, “con la teoría gramsciana, los medios, los periodistas, muchos de ellos, están afiliados o muy cercanos a una interpretación favorable a la izquierda de nuestra historia”.

Para el expresidente, para completar la mirada sobre ese proceso basta con remitirse a los textos originales. “Conviene dar testimonio de lo que yo digo”, expresó, y señaló que en los propios comunicados se puede encontrar respaldo a su planteo.

Durante la conversación, también vinculó la lectura que hizo el Partido Comunista en ese momento con experiencias regionales. “Sé que el comunismo se acercaba un poco a lo que pasaba en el Perú, de unas Fuerzas Armadas que rompían la legalidad, pero no para defender intereses y luchar contra la izquierda, sino que, por el contrario, se asumían con reformas agraria, nacionalización de la banca, entre otras”, indicó.

Por último, recordó que, si bien luego existieron otros comunicados, en ese primer momento hubo una orientación política definida. “Había una tendencia que después desapareció”, sostuvo.

Montevideo Portal