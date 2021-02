A 21 años del asalto al BROU de La Paloma, los autores del crimen están prófugos

Policiales

Sobre las 20.55 horas del jueves 17 de febrero del año 2000, el agente Diego Machado fue asesinado a quemarropa por delincuentes que asaltaron la sucursal del Banco República en el balneario La Paloma.

"Fue un policía con mayúscula, honesto no corrupto", así describe su hermana a Diego Machado, uno de los policías que acudió en respuesta a la alarma del banco, informó Rochaaldía.

Logró llegar justo cuando salían los delincuentes. Estos abrieron fuego contra el vehículo policial utilizando armas largas, se presumía que podría ser de una AK-47 o de un fusil robado a un funcionario naval en el Cerro de Montevideo.

En la crónica del citado medio rochense se recuerda que los proyectiles barrieron el auto policial e hicieron impacto en el cuerpo de Machado quien falleció en el acto. Quince impactos recibió el coche oficial, mientras que el agente de 26 años recibió cinco balazos. "Lo mataron sin que pudiera defenderse", afirmó su hermana a Rochaaldía.

Según informaron fuentes policiales de la época los delincuentes lograron llevarse 100.000 mil dólares, cubriendo su fuga tras una ráfaga de balas efectuada por una AK-47 o un fusil.

Pasaron 21 años de este episodio y los delincuentes aún están prófugos.

Karina Machado, hermana del agente asesinado continúa reclamando justicia. Pide a la Justicia que este crimen no quede impune. Aún en la familia del agente Machado existe una serie de interrogantes sobre lo sucedido aquel 17 de febrero que "nada parecía empañarlo, había estado jugando junto a su hijito que días más adelante cumpliría su primer añito".

"Éramos una familia como tantas. Ese día había que irse a trabajar. La Paloma era su lugar. Sonó una alarma, un desafío nuevo. Había un robo en el BROU", recuerda con tristeza Karina y a su vez se reprocha por una promesa que parecería no lograr cumplir.

"Te prometí que iba hacer Justicia, pero no he podido te pido perdón hermano te he fallado, solo me han mentido, un robo planeado. En una sociedad de porquería donde todo es plata. Sin ella acá en este Uruguay no sos nada", dijo Karina a Rochaaldía.

Este 17 de febrero a las 17:00 horas en la avenida Solari frente a la sucursal del Banco República se reúnen familiares y amigos de Diego Machad para realizar una ofrenda floral.

Días después del hecho de febrero del 2000 dos personas fueron detenidas y conducidas a Rocha, relacionadas directamente con el asesinato, pero ninguno de los dos fue identificado en ronda de testigos.

A los meses trascendió de fuentes policiales que en un enfrentamiento en Montevideo con un grupo de delincuentes, la Policía abatió a un individuo que reunía todas las características físicas de uno de los asaltantes.

Este dato fue proporcionado por el propio jefe de Policía de Rocha a los allegados del asesinado Diego Machado, aunque la versión no conforma totalmente a algunos de sus familiares.

El otro agente que acompañó a Machado, Ruben Bareño, salvó su vida a pesar de la balacera.