A 20 años del ciclón del 23 de agosto de 2005: techos que volaron y un cambio sustancial

Hay una fecha que resuena en muchos orientales: el 23 de agosto de 2005. Aquel día, la sociedad uruguaya se vio afectada por un ciclón extratropical que causó sorpresa y fuertes daños.

Según el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), el ciclón del 23 de agosto de hace 20 años tuvo severos efectos en la costa uruguaya y, según los registros, las rachas de viento alcanzaron los 174 kilómetros por hora.

Los departamentos afectados fueron Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo y San José. La duración total del evento fue de aproximadamente 10 horas.

En 2024, el Sinae recordó ese fenómeno climático como “uno de los hechos que puso en escena la necesidad de gestionar los riesgos” e incitó su propia creación.

Así, compartió un video en el que entrevistaron a algunos uruguayos y les preguntaron por el fenómeno climatológico.

“Yo estaba en casa, jugando con un amigo al Super Nintendo…”, comienza diciendo un hombre, y el video corta enseguida al testimonio de una mujer sentada en la plaza Independencia con un perro. “Lo primero que se me ocurrió pensar: dónde estaban mis hijos”, sostiene la mujer.

El video vuelve al primer hombre, quien retoma su relato: “Se voló el techo”, sostuvo.

En el clip, que dura algo más de un minuto, se entrevistó a cuatro personas en total. Luego de que cada uno narrara qué recuerda de aquel ciclón, el Sinae formuló una nueva pregunta: “¿Es importante la prevención?”. Así, se intercalaron algunos testimonios más, y sobre el final un hombre afirmó: “La existencia del Sinae nos da eso que necesitamos de prevención hacia los posibles eventos climáticos extremos”.

En 2009, a cuatro años del ciclón, desde la Dirección Nacional de Meteorología dijeron a Montevideo Portal que el ciclón había “cambiado la situación para mejor”.

Sin embargo, opinaron que los cambios llegaron “por ensayo y error”. “No era lo más adecuado para este caso. Hubiésemos querido que las mejoras se hubiesen dado por un análisis de eficacia y eficiencia, por un plan estratégico, por un plan de metas, por fijación de objetivos. Por todo lo relacionado a la gestión”, expresaron las fuentes.