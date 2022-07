5 muertos y 16 heridos, saldo provisional de tiroteo en Chicago

Un desfile del 4 de julio se vio abruptamente interrumpido por disparos este lunes en Highland Park, Illinois, dejando cinco muertos y 16 hospitalizados, dijeron funcionarios de la ciudad. El sospechoso involucrado seguía prófugo hasta el lunes por la tarde, según difundió a televisora local 3WTKR.

Las autoridades recomendaron a los residentes que "se refugien en el lugar", y gobernador de Illinois, JB Pritzker, hizo declaraciones.

“Mi personal y yo estamos monitoreando de cerca la situación en Highland Park. La policía estatal está en el lugar y hemos puesto todos los recursos estatales a disposición de la comunidad. Continuaremos trabajando con los funcionarios locales para ayudar a los afectados”, dijo.

El periódico Chicago Sun-Times informó que se hicieron decenas de disparos cuando el desfile estaba a punto de comenzar.

My video.. I was at #Highland Park parade.. Terrified people fleeing July 4th parade when shooting started. pic.twitter.com/DSe0NJOuem