15 meses de prisión a hombre que ingresó armado a sucursal del BPS

Policiales

Un hombre de 46 años e iniciales E.B.D fue condenado en las últimas horas en Fray Bentos a 15 meses de prisión en régimen de cumplimiento efectivo. Según informa la Jefatura de Policía de Río Negro, fue encontrado culpable de delito de violencia privada especialmente agravada.

Tal como informáramos, el sujeto protagonizó un incidente el pasado martes dentro de las oficinas del Banco de Previsión Social (BPS) en la ciudad de Fray Bentos. N aquella ocasión esgrimió un arma blanca dentro del edificio, situación que hizo que el director de la sucursal cerrara temporalmente las oficinas y se dirigiera a una comisaría para denunciar lo sucedido.

Posteriormente, el protagonista del incidente se presentó en la sede policial, entrego el arma blanca y dijo haber procedido por un enojo del momento, Manifestó que había do al BPS a solicitar un recibo de sueldo y no se lo habían entregado, debido a que -según informaciones extraoficiales- no llevaba su documento de identidad.

Tras el cumplimiento de los trámites administrativos de rigor, el reo fue trasladado a la Unidad 11 del Instituto Nacional de Rehabilitación (Cárcel de Cañitas).